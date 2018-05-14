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Öğretmenler Odasında Öz Kızını Kemerle Dövdü, Kimse Müdahale Etmedi
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Öğretmenler Odasında Öz Kızını Kemerle Dövdü, Kimse Müdahale Etmedi

ÖĞRETMENLER ODASINDA ÖZ KIZINI KEMERLE DÖVDÜ, KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

ABD'de, bir veli 14 yaşındaki kızı öğretmenlere saygısızlık yaptığı gerekçesiyle okula çağrıldı. 24 yıllık polis olan baba öğretmenlerin gözü önünde kızını dövdü, korkunç olaya kimse müdahale etmedi.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 12:20
Puan Ver : Öğretmenler Odasında Öz Kızını Kemerle Dövdü, Kimse Müdahale Etmedi(5/10)1

ABD'nin Miami şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 44 yaşındaki polis baba Raymond Rosario, 14 yaşındaki kızı öğretmenlere saygısızlık yaptığı gerekçesiyle okula çağrıldı.

KEMERLE DÖVDÜ

Öğretmenlerle görüşen baba, kızının öğretmenler odasına çağrılmasını istedi. Kız odaya girer girmez baba kızını tokatlayıp saçlarından çektikten sonra kemer ile bacaklarına vurdu.

TESLİM OLUP TUTUKLANDI

Baba, kızına şiddet uygularken odada bulunan iki öğretmenin hiç müdahale etmemeleri dikkat çekti. 24 yıllık polis olan baba soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldıktan sonra hakkında çıkan yakalama kararı sonrası polise teslim olup tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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