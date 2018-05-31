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Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
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Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!

ÖĞRETMENİN, ERKEK ÖĞRENCİNİN SAÇINA TOKA TAKIP TEŞHİR ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Çanakkale'de kadın öğretmen, saçları uzun olan erkek çocuğuna toka takıp öğrencilerin dalga geçesine izin vermişti. Tesadüfen okula gelen annenin fark edip şikayetçi olmasıyla çirkin olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 12:50
Puan Ver : Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!(10/10)6

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 2 ay önce, İngilizce öğretmeni Gülsüm U.'nun, 6'ncı sınıf öğrencisi Emre K.'nin (12) saçına toka takıp, öğrencilerin karşısına çıkararak teşhir ettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, utanan Emre K.'nin, öğretmeni Gülsüm U.'nun arkasına saklanmaya çalıştığı görülüyor.

SAÇI UZUN OLAN ERKEK ÖĞRENCİYE TOKA TAKIP BAHÇEDE GÖSTERDİ

Olay, 30 Mart tarihinde Gökçeada ilçesi Gökçeada Ortaokulu'nda meydana geldi. İngilizce Öğretmeni Gülsüm U., sabah ders öncesi okul bahçesinde oyun oynayan 6'ncı sınıf öğrencisi Emre K.'yi "Buraya gel" diyerek yanına çağırdı. Gülsüm U., saçı uzun olan Emre K.'ye toka taktı, ardından da okulun önünde sıraya giren öğrencilerin karşısına çıkardı.

TESADÜFEN OKULA GELEN ANNE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Bayrak bağışı için tesadüfen okula giden Türkan K. (47), tüm öğrencilerin gözü önünde oğlu Emre'nin saçına toka takılmasına şahit oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Türkan K., eşi Osman'ı arayıp, durumu anlattı. Okula gelen Osman K., öğretmen Gülsüm U.'ya tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Emre K.'nin ailesi, Gökçeada Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunurken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gülsüm U.'nun saçına toka taktığı Emre K.'yi sabah derse girmek için okulun önünde bekleyen öğrencilerin karşısına çıkardığı görüldü.

ÇOCUĞUN UTANDIĞI, ÖĞRENCİLERİN DALGA GEÇTİĞİ GÖRÜLDÜ

Emre K.'nin utancından öğretmeninin arkasına saklandığı, yerine geçmek isteyince de Gülsüm U.'nun el kaldırıp izin vermediği, öğrencilerden bazılarının ise mağdur öğrenci ile dalga geçtiği görüldü.

"OĞLUMUN NELERE MARUZ KALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Olayın ardından gerekli yerlere müracaat ettiklerini, ancak bir sonuç alamadıklarını belirten anne Türkan K., "Okulun video görüntülerini aldık. Video görüntülerinde oğlumun nelere maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Hukuki sürecim daha devam etmektedir. Gerekli yerlere müracaat ettik. Ama hiçbir sonuç alamadık" dedi.

"HİŞTT KIZ BURAYA GEL DİYEREK' YANINA ÇAĞIRDI"

Emre K. ise "Biz arkadaşlarımızla okulun bahçesinde voleybol oynuyorduk. Gülsüm Hoca, 'Hişt kız buraya gel' diyerek yanına çağırdı. Saçımın önüne toka taktı. Ardından okul müdürümüzün konuşma yaptığı yere götürdü. 5 dakika sonra müdür yardımcımız Taner Hocamız geldi. Gülsüm Hoca, 'Artık saçı uzun olanlara böyle yapacağız' dedi. Saçım tokalıyken arkadaşlarım yanıma geldi. Benimle alay ettiler. Dalga geçtiler. Ben yerime geçmeye çalışırken, Gülsüm Hoca beni tuttu" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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