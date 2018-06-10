ÖĞRENCİSİ İLE İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKAN 8 AYLIK HAMİLE ÖĞRETMEN TUTUKLANDI, BEBEĞİN BABASINI SÖYLEMEDİ
ABD'de İngilizce öğretmenliği yapan evli ve 8 aylık hamile kadın, 15 yaşındaki öğrenci ile defalarca birlikte olduğu gerekçesiyle tutuklanarak 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'de evli bir ortaokul İngilizce öğretmeni ve amigo koçu, 15 yaşında bir öğrencisiyle birden çok kez cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulunarak altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kadının hamile olduğu açıklandı.
ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI GÖNDERMİŞ
Texas eyeletinin zengin bir banliyosu olan Trophy Clup'ta öğretmenlik yapan 28 yaşındaki Katherine Ruth Harper'ın cep telefonundan öğrencisine gönderdiği çıplak fotoğrafları çıktı. John M Tidwell Orta Okulu'nda öğretmenlik yapan kadın tutuklandığında 8 aylık hamileydi.
ÇOCUĞUN BABASI BELLİ DEĞİL
Öğrencin kimliği gizli tutulurken çocuğun babasının söz konusu öğrenci olup olmadığı da bilinmiyor. Evli olan Harper da konu ile ilgili açıklamada bulunmadı ancak öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdiklerini de inkar etmedi.
İSİMSİZ İHBAR SONUCU ORTAYA ÇIKTI
Harper'ın 10 yıllık bir denetime tabi tutulacağı ve kayıtlara bir cinsel ilişki suçlusu olarak geçeceği açıklandı. Polis, soruşturmanın kendilerine gelen isimsiz bir ihbar üzerine başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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