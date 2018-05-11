Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!

Öğrencileri Dövüp Whatsapp'tan Dalga Geçen Öğretmenler İçin Bakanlık Harekete Geçti

ÖĞRENCİLERİ DÖVÜP WHATSAPP'TAN DALGA GEÇEN ÖĞRETMENLER İÇİN BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Ankara'da 3 öğretmen, özel okulda engelli çocuklara şiddet uyguladıktan sonra WhatsApp grubunda dalga geçmişlerdi. Haberlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın olaya el koyduğu ortaya çıktı.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 10:50
Puan Ver : Öğrencileri Dövüp Whatsapp'tan Dalga Geçen Öğretmenler İçin Bakanlık Harekete Geçti(5/10)1

Ankara'da engelli çocukların gittiği Mamak Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu'nda 3 öğretmen, öğrencilere şiddet uyguladıktan sonra mesajlaşarak dalga geçmişti. Çıkan haberlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın olaya el koyduğu ve soruşturmak için müfettiş görevlendireceği öğrenildi.

ENGELLİ ÇOCUKLARA ŞİDDET GÖSTERİP DALGA GEÇMİŞLERDİ

Ankara'da engelli çocukların gittiği Mamak Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda ücretli öğretmenler Handan Y., Özlem A. ve Şükran E., çocuklara uyguladıkları şiddeti WhatsApp grubunda sohbet konusu yapmıştı.

BAKANLIK OLAYA EL KOYDU

Öğretmenlerin Whatsapp grubunda yazdıkları dehşete düşürmüştü. Milli Eğitim Bakanlığı da olaya el koydu, soruşturmak için müfettiş görevlendireceği öğrenildi.

OLAYI ORTAYA ÇIKARAN ÖĞRETMENİN DE İSTİFASI İSTENDİ

Öğretmenlerden Gül Özlem A. bir süre önce istifa etmişti, Handan Y. ile Şükran E.'nin de okul yönetimi tarafından istifa dilekçeleri alındığı ve işleme konulduğu öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasını sağlayan öğretmen Neşe Ç.'nin de okul yönetimi tarafından istifasının istendiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA VELİ, OKULA AKIN ETTİ

Olayı öğrenen çok sayıda veli, dün sabah saatlerinde okula giderek yetkilileriyle görüştü. Bu arada, 17 Nisan'da konuyla ilgili okul müdür yardımcısı Elif Akçaer'in ilçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'e dilekçe verdiği de ortaya çıktı.

ÖĞRETMEN, MÜDÜRE GEYİK MUHABBETİ SAVUNMASI YAPMIŞ

Şiddet olayını basından öğrendiğini söyleyen Güney, "Bana bu konuda gelmiş sözlü, yazılı şikâyet yok. Konuşmalar 3 genç öğretmen arasında geçiyor. Gül Özlem A. adlı öğretmen bana aralarında geyik muhabbeti yaptıklarını söyledi" dedi.

ÖĞRETMENİN İTİP AYAKLARINI KIRDIĞI ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Öte yandan aynı okulda eğitim gören ve beden eğitimi öğretmeni Şükran E.'nin itmesi yüzünden ayaklarının kırıldığı öne sürülen Z.E. adlı öğrenciye de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sahip çıktı.

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Öğrencileri  Dövüp  Whatsapp  Tan  Dalga  Geçen  Öğretmenler  İçin  Bakanlık  Harekete  Geçti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER