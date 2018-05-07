ÖĞRENCİ SERVİSİ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 16 ÖĞRENCİ YARALANDI
Son dakika... Diyarbakır'da öğrenci servisi şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 16 öğrenci yaralandı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Karataş mahallesinde öğrenci servisi şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 16 öğrenci yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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