OĞLUNU YKS'YE BIRAKAN BABA KAZADA ÖLDÜ, POLİS ÇALAN TELEFONUNU AÇAMADI
Erzurum'da oğlunu YKS'ye bırakıp dönen baba yolda çarpan araç sonucu hayatını kaybetti. Cesedi başında bekleyen polis, cep telefonundan oğlu arayınca "Ne diyeceğim şimdi" demesi yürek burktu.
Erzurum'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin oğlunu YKS'ye bırakıp döndüğü ortaya çıktı.
ZİNCİRLEME KAZADA, KAMYONET YAYAYA ÇARPTI
Yıldızken Semti'ndeki Kosova Caddesi üzerinde bulunan kavşakta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet, bu sırada kaldırımda yürüyen 54 yaşındaki Remedan Kutan'a çarptı.
YAYA HAYATINI KAYBETTİ, BU SIRADA OĞLU CEP TELEFONUNDAN ARADI
Kutan olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik çemberine aldığı sırada hayatını kaybeden Kutan'ın cep telefonu çaldı.
POLİS MEMURU: NE DİYECEĞİM BEN ŞİMDİ
Görevli polis memuru, çalan telefonu Kutan'ın cebinden çıkardığı sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş, "Oğlunu YKS'ye bırakmıştı, sınav bitti, oğlu arıyor." dedi. Bunun üzerine polis memuru, "Şimdi ne diyeceğim?" ifadesini kullanarak uzun süre çalan telefona cevap veremedi.
Kutan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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