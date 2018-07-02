ÖFKELİ ORMAN İŞÇİSİ ARKADAŞLARINI TÜFEKLE KATLETTİ: 3 ÖLÜ, 3 YARALI
Düzce'de ormanda kesim yapan işçiler arasında kavga çıktı. Kavgada tüfeğine sarılan işçilerden biri dehşet saçtı. Olayda 3 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.
KAVGA BÜYÜYÜNCE KATLİAM YAPTI
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, ormanda kesim yapan işçiler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Bir anda büyüyen kavgada işçilerden O.B. tüfeğine sarıldı. Öfkeli işçi arkadaşlarına saçma yağdırdı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralananlara müdahalede bulunarak, hastanelere kaldırdı. Jandarma olay yerinde incelemelerde bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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