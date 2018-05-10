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Odunlukta tesadüfen bulduğu kesenin içinden define çıktı!

ODUNLUKTA TESADÜFEN BULDUĞU KESENİN İÇİNDEN DEFİNE ÇIKTI!

Niğde'de yaşayan adam evinin yanındaki odunlukta tadilat yaptırırken, bir kesenin içinde 308 parça tarihi eserden oluşan define buldu.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 13:10
Puan Ver : Odunlukta Tesadüfen Bulduğu Kesenin İçinden Define Çıktı!(7/10)3

Niğde'de Niyazi E., evinin yanındaki odunlukta tadilat yaptırırken bulduğu kesenin içinden çıkan 308 parça tarihi eserden oluşan define buldu. Niyazi E., bulduğu tarihi eserleri müzeye teslim etti.

KESENİN İÇİNDEN 308 PARÇA TARİHİ ESER ÇIKTI

Bor ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde oturan Niyazi E. müstakil evinin yanındaki odunlukta tadilat yaptırırken, kazılan bir alanda kese buldu. Kesenin içinden 308 parça sikke, küpe, yüzükten oluşan tarihi eser çıktı.

TARİHİ ESERLERİ MÜZEYE TESLİM ETTİ

Niyazi E., bulduğu tarihi eserleri Niğde Müzesi'ne götürerek teslim etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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