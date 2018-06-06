OBRADOVİC, KOÇ VE YILDIRIM İLE İLGİLİ HAYALİNİ İLK KEZ AÇIKLADI
Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic TOFAŞ maçı sonrası, "Hayalim, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ı bir arada görmek" dedi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında TOFAŞ'ı 103-63 yenerek 1-0 öne geçen Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, alınan sonucun kendisini memnun ettiğini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zeljko Obradovic, "Final serisine iyi oynayarak ve kazanarak başlamak önemliydi. Agresif oynadık ve baştan sona iyi mücadele ettik." dedi.
Bu karşılamayı artık unutmaları gerektiğini aktaran Obradovic, "Önemli olan ilk maçtaki sayı farkı değil, seride 1-0 öne geçmemiz. Buradaki sayı farkı gerçeği yansıtmıyor. Gerçekten TOFAŞ çok iyi bir takım. Şimdi sayfayı çevirip 48 saat sonra oynayacağımız maça hazırlanmamız gerekiyor." diye konuştu.
"HAYALİM, KOÇ VE YILDIRIM'I BİR ARADA GÖRMEK"
Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulunda Ali Koç'un başkan olarak seçildiğini hatırlatarak şunları söyledi:
"Bildiğiniz gibi yeni bir başkanımız var. Ben Aziz Yıldırım ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Son 5 yılda verdiği destekten dolayı kendisine ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Umarım şahsen kendisiyle de görüşüp teşekkür etme fırsatım olur. 20 yıl boyunca kulüp için yaptıkları inanılmaz ve umarım herkes bu yaptıklarının farkındadır. Hepimizin hayalleri var. Benim hayalim de bir sonraki maçta Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ı bir arada görmek. Ali Koç'a Fenerbahçe'nin yeni başkanı olarak tüm iyi dileklerimle başarılar diliyorum."
"BUGÜN GELDİ VE BİZE DESTEK VERDİ"
Fenerbahçe Doğuş'un kaptanı Melih Mahmutoğlu da konuşmasında kulüpteki başkan değişikliğine değinirken, "Yeni başkanımız seçildi ve herkese hayırlı uğurlu olsun. Sayın başkanımız Aziz Yıldırım, 20 sene boyunca kulüp için bizim için çok şey verdi. Ben onun döneminde kulübe geldim, kaptan oldum ve şampiyonluklar kazandım. Bendeki yeri her zaman farklı olacaktır. Kendisine teşekkür ediyor, ailesiyle birlikte uzun ömürler diliyorum. Fenerbahçe taraftarı ve biz onu unutmayacağız. Sayın Ali Koç'un da ne kadar büyük bir Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz. Bugün geldi ve destek verdi. Onunla da inşallah uzun süre birlikte çalışır ve şampiyonluklar kazanırız." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetici Semih Özsoy, maçın ardından başantrenör Obradovic ile bir araya geldi. Koç, galibiyetten dolayı Obradovic ve ekibini tebrik etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan, Terörle Mücadelede Yeni Adresi Belirledi: Sırada Kandil Ve Sincar Var
- Sözcü Kalın, Gül-Akar Paşa Görüşmesine İlişkin İlk Kez Konuştu: Erdoğan'ın Bilgisi İle Gittik
- Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Aydınlılarla Birlikte Zeybek Oynadı
- Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin Son Anketlerdeki Oy Oranını Açıkladı: 29-30 Bandında
- Terör Örgütü Pkk'nın Çocukken Kaçırdığı 3 Kadın Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hint Sanatçıdan İlginç Proje: İnek Olmak Kadın Olmaktan Daha Mı Güvenli?
- Yoksul Baba Üç Günlük Bebeğini Öperek Kilisenin Kapısına Bıraktı, O Anlar Kameralara Yakalandı
- Kedisini Döven Kocasını Silahla Vurarak Öldürdü
- Ağır Yaralı Kadının Önünde Selfie Çekti, Ülke Ayağa Kalktı
- Hollanda Başbakanı Rutte Döktüğü Kahveyi Paspasla Temizleyince Alkışı Aldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar