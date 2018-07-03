OBİ MİKEL'İN ARJANTİN MAÇINDAN ÖNCE BABASI KAÇIRILDI
Nijerya Milli Takımının kaptanı John Obi Mikel, Dünya Kupasında Arjantin'e karşı oynadıkları maçtan önce babasının kaçırıldığını öğrendiğini söyledi.
Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupasında D Grubu'nda yer alan ancak 3 puanla turnuvaya veda eden Nijerya'da, kaptan Obi Mikel'in babasının kaçırıldığı öğrenildi.
MİLLİ TAKIMDAN KİMSEYLE PAYLAŞMADI
Guardian'ın haberine göre Obi Mikel, Arjantin ile oynayacakları grubun son maçından 4 saat önce, babasının kaçırıldığını öğrendi. Nijerya kaptanı, babasının bir cenaze törenine katılmak için Nijerya'nın güney doğusuna gittiği sırada kaçırıldığını ancak takımın konsantrasyonunu bozmamak için olayı milli takımdan kimseyle paylaşmadığını ifade etti.
"BABAM ONLARIN ELİNDEYKEN MÜCADELE ETTİM"
Obi Mikel "Babam onların elindeyken mücadele ettim. Pazartesi günü öğleden sonra serbest bırakıldı. Babamın kurtulması için emek veren Nijerya polisine teşekkür ederim" dedi.
John Obi Mikel'in babası, daha önce de 2011 yılında kaçırılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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