Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski First Lady Michelle Obama, dijital film ve dizi platformu Netflix ile uzun süreli anlaşmaya imza attı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski first lady Michelle Obama, dijital film ve dizi platformu Netflix anlaşmaya imza attı. Obama çifti, Netflix için birçok formatta program hazırlayacaklar.

"BARACK VE BEN HİKAYE ANLATICININ GÜNE İNANMIŞIZDIR"

Amerika merkezli Netflix şirketinden yapılan açıklamada anlaşmanın uzun süreli olduğu belirtildi.

Michelle Obama da "Barack ve ben hikaye anlatıcılığın gücüne inanmışızdır, bu bize hep ilham verdi" dedi.

"OBAMA AİLESİ DAHA ÖNCE NETFLİX'E PROGRAM İÇİN ŞİRKET KURMUŞTU"

Çiftin yapacağı program formatlarının bazıları belgesel, bazıları, konuklu TV programı formatında bazıları da senaryosu önceden yazılmış dizi formatları olacak.

Obamalar daha önce Netflix'e programların yapımı için Higher Ground Productions isimli şirketi kurmuştu.

"NETFLİX İLE ÇALIŞMAK HEYECAN VERİCİ"

Eski ABD Başkanı Obama ise "Devlet hizmetinde olmanın en keyifli yanlarından biri de hayatın her kesiminden büyüleyici insanlarla tanışmak, onlara, tecrübelerini daha geniş bir kitleye ulaştırmalarında yardımcı olmak" derken Netflix ile anlaşmalarının çok heyecan verici olduğunu belirtti.

Obama, hazırlayacakları programlarda 'yetenekli, ilham verici ve yaratıcı' seslere yer vereceklerini de ekledi.

Kaynak: haberinburada