NUSRET GÖKÇE, KÖYÜNDE YAPTIRDIĞI VE ANNE-BABASININ İSMİNİ VERDİĞİ KÜLLİYENİN AÇILIŞINI YAPTI
Sosyete kasabı olarak bilinen Nusret Gökçe'nin, köyüne yaptırdığı külliye törenle açıldı. Anne ve babasının ismini verdiği külliyeyi açan Nusret, "Köyüme, görmüş olduğunuz bu eseri kazandırmanın sevincini yaşıyorum" dedi.
Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin, memleketi Erzurum Şenkaya'ya ilçesine bağlı Paşalı köyüne yaptırdığı külliye törenle açıldı. Anne ve babasının isminin verdiği külliyeyi açan Nusret Gökçe, "Köyüme, görmüş olduğunuz bu eseri kazandırmanın sevincini yaşıyorum" dedi.
KESTİĞİ KURDELE PARÇASIYLA MEŞHUR TUZ SERPME HAREKETİ YAPTI
Şenkaya ilçesinin Paşalı köyünde 4 bin metrekare üzerine yaptırılan ve yaklaşık 4,5 milyon liraya mal olan cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşan külliyenin açılışı dualarla yapıldı. 'Fatma Faik Gökçe Cami ve Külliyesi'nin kurdelesini kesen Nusret Gökçe, kestiği kurdele parçasıyla, meşhur tuz serpme hareketi yaptı.
KADİR GECESİNDE AÇTI
Geçen yıl Temmuz ayında temeli atılan külliyenin bu yıl Kadir Gecesi'nde açılışını yapan dünyaca ünlü et ustası Nusret Gökçe, "Bugün çok mutlu bir günümdeyim. Köyüme, görmüş olduğunuz bu eseri kazandırmanın sevincini yaşıyorum. Buraya anne ve babamın ismini vererek uzun yıllar onların adını yaşatmak istiyorum. İnşallah içini doldurursunuz. Dualarınızla birlikte daha güzel projelerle Erzurum'a yatırım yapmaya devam etmek istiyorum" dedi.
"OLTU CAĞ KEBABI DÜKKANI AÇABİLİRİZ"
"Erzurum'a Nusr-Et şubesi açmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise Gökçe, "Erzurum'da Nusr-Et olmasa da bir Oltu Cağ Kebabı dükkanı açabiliriz" yanıtını verdi.
BÜYÜK İLGİYLE KARŞILANDI, YAYLADA EŞEĞE BİNDİ
Köyüne ayak basar basmaz köylülerinin büyük bir ilgisiyle karşılaşan Nusret Gökçe, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmayıp herkesle tek tek fotoğraf çekildi. Köyde yaşayan büyüklerini de evlerinde ziyaret eden Gökçe, yaylalardaki temiz havanın tadını çıkardı. Yaylada eşeğe binen Nusret, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da memleketine olan özlemine vurgu yaptı.
Kaynak: haberinburada
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