Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay gündeme gelen botokslu fotoğrafı hakkında konuştu.

"GAZA GELDİM"

42 yaşındaki Yeşilçay, "Evet, botoks mağduru oldum. Gaza geldim, dozunu kaçırdım. Cilt bakımına gidiyordum zaten. Bu sene biraz boş vaktim vardı. Orada söylenenleri dinlemeye başladım. Allah'tan botoks geçici bir şey, yoksa yanmıştım" dedi.

"ÇOK GÜZEL OLDUN DİYORLARDI"

Star TV ekranlarında yayınlanacak 'Geleceğin Starı' yarışmasında jüri olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Yeşilçay, "Bana 'Çok güzel oldun' diyorlardı, ben de 'Evet, çok güzel oldum' diyordum. Bir şuursuzluk, bir şuursuzluk! Sonra herkes üstüme gelince 'Herhalde bir hata var' dedim"

"BİR DAHA YAPTIRMAM"

Kremler kullanarak bazı aletlere girdiğini ve Sit-com'a konu olabilecek zamanlar geçirdiği belirten Yeşilçay, "Bir daha botoks yaptırır mıyım hiç, neyse o!" dedi.

Nurgül Yeşilçay, botokslu fotoğrafını paylaşınca tepkiler almıştı.

Kaynak: haberinburada