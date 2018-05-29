NÜFUSTA EVLİ OLMADIĞININ ÖĞRENEN KADIN, SAHTE KOCASINI BIÇAKLADI
Trabzon'da nüfus cüzdanını değiştirmek için gittiği nüfus müdürlüğünde evli olmadığını öğrenen Pınar T., çocuk sahibi olduğu eşi Erol Ş.'nin ofisini copla bastı. Kocasını döven ve ofiste bulduğu bıçakla yaralayan Pınar T., kendisini kandıran Erol Ş. ve sahte evlilik cüzdanı hazırlayan Hüseyin A. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yaralanan Erol Ş. de Pınar T.'yi şikâyet etti. Trabzon'da âşık olduğu Pınar T.'ye evlilik teklifinde bulunan Erol Ş., 2015'te yakın dostlarının katıldığı bir törenle yüzük taktı. Bekâr olduğunu belirten Erol Ş., Pınar T.'ye avukat olarak tanıttığı Hüseyin A.'nın getirdiği bazı evrakları imzalattı. Evlilik işlemlerinin yapıldığını düşünen genç kadın, Erol Ş. ile birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra Erol Ş., hazırlattığı evlilik cüzdanını Pınar T.'ye teslim etti.
NÜFUSTA ÖĞRENDİ
Erol Ş.'den çocuk sahibi olan Pınar T., 2017 Temmuz'unda bekar yazan nüfus cüzdanını değiştirmek için nüfus müdürlüğüne gitti. Burada evli olmadığını öğrenen ve öfkeden deliye dönen genç kadın, Erol Ş.'nin ofisini copla bastı. İddiaya göre kavga ettiği kocasını bıçaklayan Pınar T., kendisini kandıran Erol Ş. ve sahte evlilik cüzdanı hazırlayan Hüseyin A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Pınar T., ayrıca manevi tazminat davası da açtı. Yaralanan Erol Ş. de Pınar T. hakkında şikâyetçi oldu. Mahkeme kararı ile koruma altına alınan Pınar T., Erol Ş.'nin 12 çocuğu ve 4 eşinin olduğunu söyledi.
İKİ TARAFA DA HAPİS YOLU GÖZÜKÜYOR
Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Erol Ş. ve Hüseyin A. için resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, Pınar T. hakkında ise basit yaralama, tehdit ve hakaret iddiasıyla 13 aydan 5 yıla kadar hapis istendi. Savcı, ayrıca Pınar T.'nin olayı tahrik altında işlediğini belirterek, cezanın indirilebileceğine işaret etti.
Kaynak: haberinburada
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