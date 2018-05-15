NOU CAMP'A BİR TÜRK YILDIZ DAHA ÇIKIYOR
Türk futbolunun ve Trabzonspor'un el üstünde tuttuğu Abdülkadir Ömür'ün Barcelona'nın takibinde olduğu ortaya çıktı.
Katalan devi yetkililerinin, stili 'Messi'ye benzetilen 18 yaşındaki yıldızın maçlarını izlediği öğrenilirken gelecek günlerde Bordo-Mavili kulübün kapısını çalabilecekleri öğrenildi.
TRABZONSPOR 30 MİLYON EURO İSTİYOR
Daha önce de Almanya, İtalya ve İspanya'nın dev kulüplerinin tarafından takip edilen Abdülkadir için Trabzonspor bonservisi bedelini 30 milyon euro olarak belirlemişti. Eğer Barcelona ciddi bir şekilde Bordo-Mavililer ile masaya oturmayı düşünürse bu rakamın daha da yukarı çekilebileceği belirtildi.
Abdülkadir Ömür'ün transferi konusunda sezon sonunda hareketli günler yaşanabileceği, mali olarak kötü durumda olan Trabzonspor'un da oyuncunun hedeflenen paraya satılmasına sıcak baktığı öğrenildi.
Kaynak: Habertürk
Kaynak: haberinburada
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