Turabi Oyunun Ardından Acı İçinde Yerde Kaldı
Son Dakika! Erdoğan, Af Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: Gündemimizde Yok
Norveç Şirketi Evcil Hayvanı Olanlara Doğum İzni Verecek
Dış Cephe Temizliği Yaparken Halatı Kopan İşçi, Hayatını Kaybetti
Ekvador Liginde Sahayı Arıların Basmasının Ardından Futbolcular Kendini Yere Bıraktı
Arjantin'in Hocası Jorge Sampaoli İçin Cinsel Taciz İddiası!
Play-Off Serisinde Heyecan Sürüyor! Tofaş Sahasında Kazanmayı Bildi
Eşcinsel Olduğundan Şüphelendiği Oğlunu İşkence Ederek Öldürdü
Son Dakika! Erdoğan, Cami Krizi Nedeniyle Avusturya'yı Uyardı: Haçlı-Hilal Savaşı İstiyorlar
Tsk'nın Bir Numaralı Hedefi Kandil Dağı Böyle Görüntülendi! Öcalan, Posteri Asmışlar
İnce, Adalet Bakanlığına Giden Chp Heyetin Raporunu Açıkladı!
İspanyollar Duyurdu! Guti, Beşiktaş'a Geri Dönüyor
Efsanelere Konu Olan Dev Yılanı İkiye Böldü
Maliye Bakanı Ağbal'dan Asgari Ücret Açıklaması!
Son Dakika! Şırnak'ta Yürütülen Operasyonlarda 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Çatışmada Yaralanmıştı Uzman Çavuş 16 Gün Sonra Şehit Oldu
Milyonlarca Emekliye Çifte Zam Müjdesi!
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Rita Ora Sevgilisiyle Tatilin Tadını Çıkardı
Bilim Adamlarından Şaşırtan Araştırma: Küfür Eden İnsan Daha Dürüst
Burak Yılmaz Boşandı! Milyonluk Tazminat İçin Mahkeme Kararını Verdi

Norveç Şirketi Evcil Hayvanı Olanlara Doğum İzni Verecek

NORVEÇ ŞİRKETİ EVCİL HAYVANI OLANLARA DOĞUM İZNİ VERECEK

Norveç şirketi Musti Grup, evcil hayvanı doğum yapan çalışanlarına 3 gün doğum izni verme kararı aldı.

Tarih : 10 Haziran 2018, 00:20
Puan Ver : Norveç Şirketi Evcil Hayvanı Olanlara Doğum İzni Verecek(8/10)4

Norveç merkezli şirket Musti Grup, çalışanları için sıra dışı bir uygulamayı hayata geçirdi. Evcil hayvanlar için ürünler satan mağazaları bulunan şirket, çalışanları arasında evcil hayvanı olanlara doğum iznine benzer bir uygulama başlattı.

3 GÜN ÜCRETLİ İZİN

Buna göre yavru kedi veya köpeği olan çalışanlar, 3 gün boyunca ücretli izin kullanabilecek. Doğum izninden ilham alınan proje hakkında konuşan şirket Ceo'su David Rönnberg, "Yavruların ihtiyaçlarını düşündüğümüzde ilk birkaç gün yoğun ilgi gerektiren bir dönem. Yavrular yeni bir çevreye alışma sürecinde karşılıksız sevgi ve bakıma ihtiyaç duyarlar. Biz de çalışanlarımızın onlarla daha çok vakit geçirebilmesi için böyle bir yönteme başladık" dedi.

DİĞER ŞİRKETLERE DE ÇAĞRI YAPTI

Rönnberg, söz konusu uygulamayı diğer şirketlerin de hayata geçirmesi için çağrıda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Norveç  Şirketi  Evcil  Hayvanı  Olanlara  Doğum  İzni  Verecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER