NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN EVRAK GÖNDERDİ, ADINA ONLARCA GSM HATTI AÇILDI
6 yıl önce evlenmek için tanıştığı kişiye nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi Lütfiye S., çok sayıda GSM hattının çıkarıldığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı.
Bursa'da 3 çocuk annesi Lütfiye S., 6 yıl önce evlenmek için tanıştığı kişiye nikah işlemleri için evrak gönderdikten 2 hafta sonra adına çok sayıda GSM hattının çıkarıldığını öğrendi. Ödenmeyen bazı faturalar nedeniyle icraya verildiğini belirten Lütfiye S., hala GSM şirketlerinin kendisini arayıp faturaları ödemezse icraya geleceklerini söylediklerini belirtti.
EVRAKLARINI GÖNDERDİ, UYARILAR GELMEYE BAŞLADI
Merkez Nilüfer ilçesinde oturan Lütfiye S. (49), 2012 yılının Ocak ayında İstanbul'da yaşayan ve kendisini memur olarak tanıtan A.K. ile tanıştı. İkili bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Lütfiye S. nikah işlemleri için A.K.'ye evraklarını gönderdi. Bu olaydan iki hafta sonra, adına GSM operatörlerinden çok sayıda hat alındığını öğrendi. Geçen zaman içinde de Lütfiye S.'nin adresine ödenmeyen faturalar için icradan uyarılar geldi. Lütfiye S. faturaların bazılarını ödemek zorunda kaldı.
SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI AMA...
Nikah masasına oturup 8 ay evli kaldığı A.K., olayla ilgisinin bulunmadığını belirtirken, Lütfiye S. soluğu savcılıkta aldı ve suç duyurusunda bulundu. Sözleşmelerdeki imzaların kendisine ait olmadığını belirten Lütfiye S., herhangi bir sonuç alamadı.
"NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"
6 yıldır hala GSM şirketlerinin avukatlarının kendisini arayıp, icraya vereceklerini söylediğini belirten Lütfiye S., "Benim ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi.
Kaynak: haberinburada
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