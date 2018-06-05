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Nijerya'da Boko Haram'dan Fazla Can Alan İnek Hırsızları Köye Saldırdı: 23 Ölü
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Nijerya'da Boko Haram'dan Fazla Can Alan İnek Hırsızları Köye Saldırdı: 23 Ölü

NİJERYA'DA BOKO HARAM'DAN FAZLA CAN ALAN İNEK HIRSIZLARI KÖYE SALDIRDI: 23 ÖLÜ

Ülkenin kuzeyindeki Zamfara eyaletinde, inek hırsızlarının bir köye düzenlediği saldırıda 23 kişi öldü.

Tarih : 05 Haziran 2018, 10:20
Puan Ver : Nijerya'da Boko Haram'dan Fazla Can Alan İnek Hırsızları Köye Saldırdı: 23 Ölü(7/10)3

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bulunan Zanoka adlı köye motosikletleriyle gelen saldırganlar köylülere ateş açtı ve evlerini ateşe verdi.

İNEK HIRSIZLIĞI KAYNAKLI ŞİDDET BÜYÜK SORUN

Bölgede korucularla inek hırsızları arasındaki çatışmalar son aylarda yoğunlaştı. Zamfara eyaletinde son 7 yılda 10 binden fazla inek çalındı.

İnek hırsızlığı bağlantılı şiddet, ülkenin kuzeyindeki radikal İslamcı Boko Haram örgütünün ve güneyde petrol tesislerini hedef alan silahlı grupların saldırılarının çok daha öncesine dayanıyor.

BOKO HARAM'I GEÇTİ

Nijeryalı yetkililer, ülke genelinde sürü hırsızlarının saldırılarında ölenlerin sayısının, Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısını geçtiğini söylüyor.

MÜSLÜMAN HRİSTİYAN GERGİNLİĞİ YAŞANIYOR

Sürü hırsızlığı bağlantılı şiddet, büyük bir yoksulluğun hüküm sürdüğü ülkenin orta kuşağında yoğunlaşmış durumda. Burada hayvancılık yapan göçebe Müslümanlarla yerleşik Hristiyan çiftçiler arasında sık sık gerginlik yaşanıyor.

Ancak BBC Afrika Editörü Mary Harper, yoğun şiddet olaylarında kötü yönetim ve yolsuzluğun da payı olduğunu, güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığını söylüyor.

Bölgede adam kaçırma olayları da son dönemde artmış durumda. Mayıs başında Zamfara eyaletinin Kaduna sınırı yakınlarında sadece 2 günde 100'den fazla kişi kaçırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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