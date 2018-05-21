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Nihat'ın kanserden ölen yeğeni için söyledikleri Demet'i çıldırttı

NİHAT'IN KANSERDEN ÖLEN YEĞENİ İÇİN SÖYLEDİKLERİ DEMET'İ ÇILDIRTTI

Demet Akalın, yardım etmediği kanser hastası yeğeninin hayatını kaybetmesi üzerine kendisini sert sözlerle eleştiren Nihat Doğan'a dava açıyor.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Nihat'ın Kanserden Ölen Yeğeni İçin Söyledikleri Demet'i Çıldırttı(9/10)5

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kanser hastası yeğenine yardım etmediği gerekçesiyle kendisini eleştiren Nihat Doğan'a dava açıyor.

AÇIKÇA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Demet Akalın'ın kuzeni Şehbal Civeleker, kanser hastası ve görme engelli oğlu Yağız'a yardım etmediği gerekçesiyle Demet Akalın'a, "Servetin var, neden bize yardım etmiyorsun?" diyerek seslenmişti. Konu hakkında hemen açıklama yapan Akalın ise "Kime yardım edeceğimi biliyorum. Evime girip her şeyimi çalan insana etmem" diyerek karşılık vermişti.

VEFAT ETTİ

Akalın'ın 19 yaşındaki beyin kanseri akrabası Oğuz, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

"ALLAH ISLAH ETSİN SENİ"

Oğuz'un ölüm haberiyle yıkılan Nihat Doğan, "Ota b..a sosyal medya hesaplarında timsah gözyaşı döken teyzen Demet Akalın, çizmesine vermekle övündüğü 30 bin TL'yi sağlığın için harcasaydı, bugün sen de anneciğinle iftarını yapacak, karnen için gün sayacaktın. Demet Akalın'ın da çocuğu var. Rabbim onu çocuğuyla imtihan etmesin. Demet bir de acılı anneye 50 bin TL'lik dava açmış. Allah ıslah etsin seni. Mezarlıklar kendini vazgeçilmez sanan kraliçelerle dolu." diyerek Demet Akalın'a ateş püskürdü.

"HAYATININ TAZMİNAT VE SUÇ DUYURUSUNU GÖRECEK"

Nihat Doğan'ın hakkında söylediklerini duyan Akalın, "Pazartesi hayatının tazminat ve suç duyurusunu görecek" diye karşılık verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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