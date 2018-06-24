NİĞDE'DE OYLARIN TUTULDUĞU DEPODA YANGIN ÇIKTI
Niğde'de oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandık görevlilerince çuvalların getirildiği İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Niğde Adliyesi'nin bodrum katında yangın çıktı.
EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR
Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına müdahale ediyor.
Olay yerinden ilk görüntüler;
Kaynak: haberinburada
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