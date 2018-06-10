Nice forması giyen 27 yaşındaki golcü futbolcu Mario Balotelli, Olmypique Marsilya ile her konuda anlaşma sağladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli, Olympique Marsilya ile anlaşma sağladı ancak transferin tamamlanmasıyla ilgili bir detay kaldı.

Le Phoceen'de yer alan habere göre 27 yaşındaki futbolcu ve menajeri Mino Raiola Marsilya ile anlaşma sağladı ancak Fransız ekibinin bu transferi tamamlayabilmesi için 19 Haziran'daki mali denetimden geçmesi gerekiyor.

BALOTELLI'NİN İSMİ GALATASARAY İLE DE ANILMIŞTI

Golcü futbolcunun adı geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la da anılmış fakat sarı-kırmızılı kulüp bu iddiaları yalanlamıştı.

Balotelli, geçtiğimiz sezon Nice formasıyla çıktığı 38 maçta 26 gole imzasını atmıştı.

Kaynak: haberinburada