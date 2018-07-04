NEYMAR'IN ATTIĞI TAKLALAR REKLAM FİLMİNE KONU OLDU
Brezilyalı Neymar'ın Dünya Kupasında yaşadığı sakatlıklardan sonra attığı taklalar, Güney Afrika'da bir reklam filmine konu oldu.
Brezilya'nın yıldız futbolcusu Neymar'ın sakatlandıktan sonra attığı taklalar dünyada gündem olmaya devam ediyor.
Sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından eleştirilen, ve bir çok komik içeriğe malzeme olan Neymar'ın sakatlıkları Güney Afrika'da bir reklam filmine konu oldu.
NEYMAR'IN SAKATLIĞI REKLAM FİLMİNE KONU OLDU
Güney Afrika'da ünlü bir fastfood firması Neymar'ın sakatlanmasını konu alan bir reklam filmi yaptı. Reklamda sakatlanan bir futbolcu, takla atmaya başlıyor ve fastfood dükkanına kadar takla atmaya devam ediyor.
Ayrıca reklam filmi sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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