Dünya Kupasında Neymar, Kosta Rika ile oynanan maçta rakibi Tejeda'yı şık hareketle geçerken taraftarların büyük beğenisini kazandı.

FIFA Dünya Kupası E grubu ikinci maçında Brezilya, Kosta Rika'yı 90+1'de Coutinho ve 90+7'de Neymar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Sambacılar, maç boyunca aradıkları golleri uzatma dakikalarında bulurken büyük sevinç yaşadı. Öte yandan Neymar'ın 90+6. dakikadaki hareketi parmak ısırttı.

Gelişen atakta Yeltsin Tejeda'yı karşısına alan Neymar, gökkuşağı hareketi olarak tabir edilen bilek hareketiyle rakibini geçti. Bu pozisyon, taraftarların da büyük beğenisini kazandı.

Kaynak: haberinburada