NEYMAR İLE RONALDO AYNI TAKIMDA BULUŞUYOR
Son dönemde Real Madrid'in transfer gündeminde ciddi anlamda yer alan Neymar ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Marca Gazetesi, bugünkü manşetinde Neymar ile Ronaldo ikilisini öne çıkararak, "Neymar, Ronaldo ile takım arkadaşı olmak istiyor" ifadelerini kullandı.
Brezilyalı futbolcunun hem Real Madrid formasıyla Santiago Bernabeu'ya çıkmak istediği hem de Cristiano Ronaldo ile aynı takımda forma giymek istediği vurgulandı.
TAKIM KALİTESİNİ ARTTIRACAK
Öte yandan Marca'nın haberinde, Ronaldo'nun da Neymar gibi bir yıldızla oynamak istediği bu durumun takımın kalitesini artıracağına inandığını yazdı.
Bu transfer için en uygun sezonun da 2019-2020 olduğu da kaydedildi. Öte yandan Neymar'ın transferinde ekonomik durumların çok hassas olacağı özellikle Ronaldo başta olmak üzere maaş konusunda sıkıntılar çıkabileceği de eklendi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar