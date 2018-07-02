Brezilya ile Meksika arasında oynanan karşılaşmanın 72. dakikasında Layun, yerde yatan Neymar'ın bileğine bastı. Hakemin bu pozisyonda "VAR" sistemine başvurmamasına sosyal medyadan tepki yağdı.

Rusya'da çeyrek final biletini almak isteyen Brezilya son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya geldi… Sambacıların yıldızı Neymar 51.dakikada ülkesini 1-0 öne geçiren golü atarak çeyrek final kapısını ayarladı. Etkili bir oyun ortaya koyan Neymar 72'de taç çizgisinin kenarında bir anda acılar içinde kıvranmaya başladı.

"VAR SİSTEMİ DEVREYE GİRMEDİ"

Herkesin korku içinde olanları izlediği sırada ekranlara Layun'un Neymar'a yaptığı hareket yansıdı. Neymar'ın bacakları arasında olan topu almak için giden Layun'un yıldız oyuncunun daha önce sakatlık yaşadığı ayak bileğine sert bir şekilde bastığı görüldü. Bu hareket sonrası büyük bir acı yaşayan Neymar sağlık ekibinin yaptığı müdahale sonrası oyun alanına geri döndü. Brezilyalılar'ın kırmızı kart beklediği pozisyonda VAR sisteminin devreye girmemesi de büyük eleştiri aldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

PSG formasıyla geçtiğimiz sezon Marsilya maçında bileğinden darbe alan Neymar uzun bir sakatlık dönemi geçirmiş ve sahalardan bir hayli uzak kalmıştı. Sıkıntılı olan bileğiyle Dünya Kupası'na katılan Neymar'a o hareketi yapan Layun'a sosyal medyadan da tepki yağdı.

Kaynak: haberinburada