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Netflix medya devlerini geride bıraktı, piyasa değeri dudak uçuklattı

NETFLİX MEDYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI, PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in piyasa değeri, Amerikalı medya devlerinin değerini geride bırakarak 158,8 milyar dolardan 163,1 milyar dolara yükseldi.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : Netflix Medya Devlerini Geride Bıraktı, Piyasa Değeri Dudak Uçuklattı(6/10)2

Netflix'in piyasa değeri bugün 4,3 milyar dolar artarak 158,8 milyar dolardan 163,1 milyar dolara yükseldi. New York borsasında işlem gören Netflix'in hisse başına değeri dünü 344,72 dolardan kapamasının ardından bugün 354 dolar seviyesine kadar tırmandı ve yüzde 2,7 artış kaydetti.

163,1 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Netflix'in piyasa değeri bugün 4,3 milyar dolar artarak 158,8 milyar dolardan 163,1 milyar dolara yükseldi.

ABD'Lİ MEDYA DEVLERİNİN PİYASA DEĞERİNİ GERİDE BIRAKTI

Bu sonuçla, Netflix'in piyasa değeri Disney ve Comcast gibi ABD'li medya devlerinin piyasa değerini geride bırakmış oldu.

DÜNYA ABONE SAYISI 125 MİLYONA ULAŞTI

Netflix'in geçen ay açıkladığı birinci çeyrek bilançosuna göre, şirketin yıldan yıla net karı yüzde 63, geliri yüzde 40 artış gösterdi, dünya genelindeki toplam abone sayısı da 125 milyona ulaştı. Netflix, bilançosunda, yılın ikinci çeyreğinin sonunda dünya genelinde toplam abone sayısının yaklaşık 131 milyona yükselmesinin öngörüldüğünü bildirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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