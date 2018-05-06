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Netanyahu'dan tehdit 'İran saldırganlığı savaşa neden olur'

NETANYAHU'DAN TEHDİT 'İRAN SALDIRGANLIĞI SAVAŞA NEDEN OLUR'

İran ile İsrail arasındaki gerilim sürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetinin "savaşa" yol açsa bile "İran saldırganlığı" olarak adlandırdığı durumla yüzleşmeye kararlı olduklarını söyledi.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 17:10
Puan Ver : Netanyahu'dan Tehdit 'iran Saldırganlığı Savaşa Neden Olur'(8/10)4

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetinin "savaşa" yol açsa bile "İran saldırganlığı" olarak adlandırdığı durumla yüzleşmeye kararlı olduğunu söyledi.

"İRAN SALDIRGANLIĞI SAVAŞA NEDEN OLABİLİR"

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Netanyahu'nun, "İsrail, ertelemek yerine bir an önce henüz emekleme sürecinde olan İran saldırganlığını savaşa neden olsa bile sonlandırmakta kararlıdır." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Netanyahu, ülkesinin gerilimi tırmandırmaktan yana olmadığını ancak her türlü senaryoya hazır olduklarını belirterek, "Kendilerine karşı ölümcül saldırganlığa karşı zamanında davranmaya hazır olmayan devletler daha sonra daha ağır bedeller ödemişlerdir. Biz gerilim istemiyoruz. Ancak her türlü muhtemel senaryoya hazırız." dedi.

İSRAİL HAVA KUVVETLERİNİ TEHDİT EDİYORLAR

İran Devrim Muhafızlarının son aylarda İsrail'e karşı kullanılmak üzere Suriye'ye gelişmiş silah ve mühimmat taşıdığını öne süren Netanyahu, İran'ın İsrail'i karadan karaya füzelerle ön ve iç cephelerden aynı anda vurmayı hedeflediğini ve İran'ın Suriye'deki hava savunma sistemlerinin İsrail hava kuvvetlerini tehdit ettiğini söyledi.

NETANYAHU'DAN İRAN İDDİASI

İsrail Başbakanı Netanyahu geçen hafta pazartesi yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) yapılan yazılı açıklamada ise "İran'da 2009 yılından sonra nükleer patlayıcı bir aygıtın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine dair güvenilir bir gösterge bulunmadığı" bildirilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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