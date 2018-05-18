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Netanyahu'dan Gazze katliamı sonrası tavuk dansı!

NETANYAHU'DAN GAZZE KATLİAMI SONRASI TAVUK DANSI!

Eurovision'u kazanan İsrailli şarkıcı Netta Barzilai'yi ağırlayan Netanyahu Gazze Katliamı hiç olmamışcasına tavuk dansı yaptı.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 01:10
Puan Ver : Netanyahu'dan Gazze Katliamı Sonrası Tavuk Dansı!(9/10)5

İsrail ordusunun ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nin açılışına karşı Gazze'de düzenlenen protestolarda pazartesi 60 kişiyi, salı günü 2 kişiyi öldürüp 3.000'e yakın kişiyi yaralaması, Başbakan Benyamin Netanyahu'daki bayram havasını bozmadı.

EUROVİSİON KEYFİ SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs Büyükelçiliği'ni açtırmak suretiyle Netanyahu'nun işgal, ilhak, etnik temizlik politikalarına mutlak onay verirken İsrail lideri de pazar günü Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsrailli Netta Barzilai'nin kazanmasının keyfini sürüyor.

Benyamin-Sara Netanyahu çiftinin dün Netta'yı ağırlaması, Gazze katliamı hiç olmamışçasına kutlama havasında geçti.

Hatta İsrail Başbakanı ile İsrailli kadın şarkıcı, kameraların karşısına geçerek Eurovision'u kazanan 'Toy' (Oyuncak) isimli şarkının simgesi olan tavuk dansını birlikte yaptı.

TAVUK DANSINI TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Ardından Twitter hesabından Netta'yı etiketleyip İsrail bayrağı ve tavuk emojisi eşliğinde tavuk dansı performansını paylaşan Netanyahu, İsrail bayrağı ve kalp emojisi eşliğinde şunları da yazdı:

"Netta Barzilai ile Kudüs'te buluşmak ne kadar eğlenceli! Netta hepimiz seni seviyoruz, ulusumuza büyük onur kattın."

Netta'nın Eurovision'u kazanmasının ardından Toy şarkısı iTunes listesinde tüm dünyada en çok satan 10 şarkı arasına yerleşti.

OYUNCAK ŞARKISI POPÜLER OLDU

Ağzıyla perküsyon (beatbox) sesi yapıp 'looper' isimli elektronik cihazı kullanarak tek başına orkestra gibi çalan Netta, tavuk sesleri çıkararak yaptığı tavuk dansı sayesinde rakiplerini halk oylaması üzerinden geride bıraktı. Dolayısıyla Eurovision gelecek yıl Kudüs'te düzenlenecek.

Netta'ya göre "Salak adam, ben senin oyuncağın değilim" nakaratıyla 'Oyuncak' şarkısı, farklılıklara tahammülü olmayan, kadınların başarılarını çekemeyen, korkak tavuklar gibi bağıran zorbalara ve kincilere karşı #metoo hareketinin bir devamı niteliğinde.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Netanyahu  Dan  Gazze  Katliamı  Sonrası  Tavuk  Dansı    haber

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