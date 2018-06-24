Panama'yı Dağıtan Harry Kane, Gol Krallığında Zirveye Çıktı
Ünlü Şarkıcı Oy Tercihini Sosyal Medyadan Açıkladı!
Son Dakika! Muharrem İnce Ysk Önünde Konuştu: Ne Yaparlarsa Yapsınlar Kazanacağız
Türkiye Genelinde Sandıklar Kapandı, Oy Sayım İşlemine Başlandı
Sandık Başına Gelen İbrahim Tatlıses: Ben Gönüllerin Vekiliyim
Suruç Olaylarına İlişkin Hükümetten İlk Yorum!
Olay Yaratan Görüntü Hakkında İlk Açıklama Geldi
Nerede Kullanacakları Merak Konusuydu! Afrin Kahramanları Oy Verdi
Dünya Kupasının Kritik Maçı Cüneyt Çakır'ın
Sedat Peker, Vatandaşlara Çağrı Yaptı: Verdiğiniz Oyun Pusulasını Paylaşın, Cezanızı Ben Öderim
Suruç'ta Yaşanan Olaylara Savcılık El Koydu
Türk Olan Yattara, Oyunu Kullandı: İnşallah Oy Attığım Parti Kazanır
İki Oy Birden Kullanan Vatandaş, Videosunu Sosyal Medyadan Paylaştı
Trabzonspor'un Anlaşamadığı Futbolcu Göztepe'ye Gidiyor
Suruç'ta Eşi Ve 2 Oğlunu Kaybeden Acılı Anne, Yine De Sandığa Gitti!
Son Dakika! Ağrı'da Sahte Pusula İle Oy Kullanmaya Çalışan 3 Kişi Yakalandı
Polis Havaya Ateş Açarak Durdurduğu Araçta 4 Çuval Oy Pusulası Buldu
Ak Parti'den Aday Olan Kenan Sofuoğlu, Oyunu Kullandı
Son Dakika! Suruç Olaylarıyla İlgili Vali'den İlk Açıklama: Ölü Olduğu İddiaları Asılsızdır
Göztepe'nin Yollarını Ayırdığı Sabri, Galatasaray'a Dönüyor

NEREDE KULLANACAKLARI MERAK KONUSUYDU! AFRİN KAHRAMANLARI OY VERDİ


Nerede kullanacakları merak konusuydu! Afrin kahramanları oy verdi
Tarih : 24 Haziran 2018, 16:40
Puan Ver : Nerede Kullanacakları Merak Konusuydu! Afrin Kahramanları Oy Verdi(6/10)2

Suriye'nin Afrin sınırına komşu Hassa ilçesinde Dervişpaşa Ortaokulu'na gelen askerler, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sırasıyla oylarını kullandı.

300 ASKER OY KULLANDI

Dervişpaşa Ortaokulu'ndaki 300 askerin oy kullandığı belirtildi. Hassa Belediyesi'nin askerlerin oy kullanacakları okullara sevkiyle ilgili görevlendirdiği Tuğrul Yıldız, "Afrin'de görevde bulunan askerlerimizi 24 Haziran seçimlerinde oylarını kullanmak üzere otuzarlı kırkarlı nöbet değişimi yapacak şekilde tahsis ettiğimiz minibüslerle oy kullanacakları okullara getirdik. Askerlerimizi oylarını kullandıktan sonra görev bölgelerine götürdük" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Nerede  Kullanacakları  Merak  Konusuydu  Afrin  Kahramanları  Oy  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER