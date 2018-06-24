Suriye'nin Afrin sınırına komşu Hassa ilçesinde Dervişpaşa Ortaokulu'na gelen askerler, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sırasıyla oylarını kullandı.

300 ASKER OY KULLANDI

Dervişpaşa Ortaokulu'ndaki 300 askerin oy kullandığı belirtildi. Hassa Belediyesi'nin askerlerin oy kullanacakları okullara sevkiyle ilgili görevlendirdiği Tuğrul Yıldız, "Afrin'de görevde bulunan askerlerimizi 24 Haziran seçimlerinde oylarını kullanmak üzere otuzarlı kırkarlı nöbet değişimi yapacak şekilde tahsis ettiğimiz minibüslerle oy kullanacakları okullara getirdik. Askerlerimizi oylarını kullandıktan sonra görev bölgelerine götürdük" dedi.

Kaynak: haberinburada