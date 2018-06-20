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Negredo'nun Maliyetini Duyan İspanyol Ekibi: Biz O Paraya Takımı Kurduk
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Negredo'nun Maliyetini Duyan İspanyol Ekibi: Biz O Paraya Takımı Kurduk

NEGREDO'NUN MALİYETİNİ DUYAN İSPANYOL EKİBİ: BİZ O PARAYA TAKIMI KURDUK

Beşiktaşlı Negredo'yu isteyen Rayo Vallecano, maliyeti duyunca "Biz o paraya tüm takımı kurup üst lige çıktık" diyerek transferden vazgeçti.

Tarih : 20 Haziran 2018, 11:20
Puan Ver : Negredo'nun Maliyetini Duyan İspanyol Ekibi: Biz O Paraya Takımı Kurduk(5/10)1

Kulüpler Negredo'yu çok istiyor ancak maliyetini duyunca arkalarına bakmadan kaçıyor. 32 yaşındaki golcüyü son olarak La Liga'nın yeni ekibi Rayo Vallecano istedi.

Sabah'ın haberine göre; Negredo'nun menajeriyle temasa geçen kulüp yetkilileri, Matador'un Beşiktaş'a yıllık maliyetinin 6 milyon Euro'dan fazla olduğunu öğrenince, "Biz o paraya tüm takımı kurup, La Liga'ya çıktık" diyerek bu paraya transferi yapamayacaklarını belirttiler.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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