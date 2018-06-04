NEGREDO'NUN BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAK İÇİN TEK ŞARTI VAR
Beşiktaş'ta senelik 4,3 milyon euro kazanan Alvaro Negredo, buna yakın bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılacak.
Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi göndermeyi düşündüğü futbolcuların başında gelen Alvaro Negredo, ayrılması için yıllık ücret teklifinin Beşiktaş'ta aldığına yakın olmasını istiyor. Geçtiğimiz sezon 2.5 milyon Euro bonservis ödenerek Valencia'dan alınan İspanyol oyuncu yıllık ücreti 4 milyon 350 bin Euro olmasına rağmen gelen tekliflere açık.
Ancak Negredo; mutlaka satılmak istenmesinden dolayı gelen tekliflerin görüşmeye değer düzeyde olmasını istediğini yönetime bildirmiş durumda. Beşiktaş'a gelecek tekliflerin aldığı yıllık ücret dikkate alınarak değerlendirilmesini isteyen matador lakaplı golcü, ülke ve lig olarak da yönetime bir sınırlama koymadı.
EN KISA SÜREDE TAKIMDAN AYRILACAK
Siyah-beyazlıların transfer komitesi ise Negredo'nun bu isteklerini de dikkate alarak hem kendi menajerine hem de Türkiye'de çalıştığı menajere tam yetki verdi ve mümkün olan en kısa sürede İspanyol oyuncu ile yollar ayrılacak.
Bu arada takımdan kesin gönderilecekler listesinde yer alan Boyko, Aras Özbiliz ve Veli Kavlak gibi oyuncularla önümüzdeki hafta bir araya gelecek olan transfer komitesi üç oyuncuya da gitmeleri için her türlü kolaylığın sağlanacağını aktaracak.
Kaynak: haberinburada
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