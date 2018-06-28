'NEDEN SURİYE'DEN PATATES ALIYORUZ?' ELEŞTİRİLERİNE BAKAN'DAN YANIT!
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ankara Valiliği iş birliğinde Polatlı ilçesinde yapılan Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi'nin açılış törenine katıldı.
Törenin ardından yerleşkeyi gezen Fakıbaba, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"BEN DE HAYRETLER İÇERİSİNDEYİM"
Fakıbaba, Aksaray, Niğde mitingleri sırasında patates üreticilerinin ihracat desteği istediklerini ve bu desteğin sağlandığını belirterek şunları söyledi:
"Ne oldu da depolarda bu kadar patates varken ve bunlar için ihracat desteği istenirken seçim öncesinde 50 kuruştan 6 liraya çıktı, ben de hayretler içerisindeyim. Seçimden sonra 'patates fiyatları düşecek' dedim, bugün düştü, bir hafta sonra daha fazla düşecek. Yeterli patatesimiz var ama fırsatçılardan dolayı fiyat yükseliyor. Biz de bunu regüle etmek için ithal etmek durumunda kalıyoruz."
"SURİYE KARDEŞTİR ORADAKİ İNSANLARIN ZENGİNLEŞMESİNİ DE İSTERİZ"
Suriye'den patates alınma gerekçesinin sorulması üzerine Fakıbaba, şunları kaydetti:
"İthalatı yapan Bakanlık biz değiliz ancak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin çıkarları söz konusudur. Suriye kardeştir, oradaki insanların zenginleşmesini de isteriz. Neden Suriye dururken başka bir yerden alalım? Ama zaten bu tip ithalatlar çok az ve fırsatçılara 'Biz buradayız' mesajı vermek için yapılır. Samanda da zaman zaman böyle oluyor. Bizim saman açığımız yok ama fırsatçılar, stokçular piyasayı boş bulduklarında fiyatı yükseltiyor."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 88 Yaşında Hayatını Kaybeden Şarık Tara Kimdir?
- Rtük, Cumhurbaşkanı Adaylarına Hakareti Affetmedi
- ''laiklik Elden Gidiyor'' Diyen Amca Sert Çıktı: İktidarın Hizmetlerini Görmemek İhanettir
- Türkiye'den S-400 Alımı Konusunda Kararlı Çıkış!
- İşitme Engelli Hastasından Bıçak Parası Alan Vicdansız Doktor Suçüstü Yakalandı
EKONOMİ HABERLERİ
- Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
- Türkiye'den Abd'ye Misilleme! Bazı Ürünlere Ek Vergi Getirildi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çin'de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
- Kanada'da 24 Eşi Ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi
- Komşularıyla Arazi Anlaşmazlığı Yaşayan Hayırsız Evlat, Annesini Traktörün Önüne Attı
- Kask Takan Hırsızlar, 3 Yaşındaki Çocuğu Annesinin Elinden Alıp Kaçırmaya Çalıştı
- Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar