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NATO'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ! EN BÜYÜK ASKERİ TATBİKATA HAZIRLANIYOR


NATO'dan Gövde Gösterisi! En Büyük Askeri Tatbikata Hazırlanıyor
Tarih : 11 Haziran 2018, 23:00
Puan Ver : Nato'dan Gövde Gösterisi! En Büyük Askeri Tatbikata Hazırlanıyor(8/10)4

NATO, 29 müttefiki ve ortaklarıyla, ekim-kasım aylarında Norveç'te düzenleyeceği son yılların en büyük askeri tatbikatı olan Trident Juncture 18 için hazırlıklara başladı.

SON YILLARIN EN BÜYÜK ASKERİ TATBİKATI

NATO Karargahı'nda Trident Juncture 18'i yürütecek olan Oramiral James G. Foggo, tatbikat hakkında basına bilgi verdi. Tatbikatta, NATO'nun tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden 5'inci maddesinin bir senaryoyla canlandırılacağını anlatan Foggo, son yıllardaki en büyük askeri tatbikatı olacak Trident Juncture 18'e tüm NATO üyeleri ile ortaklar Finlandiya ve İsveç'in katılacağını açıkladı.

KRİZ HALİNDE ORTAK HAREKET ETME KABİLİYETİNİ TEST EDECEK

Foggo, tatbikatın 40 binden fazla katılımcıyla NATO'nun kriz halinde ortak hareket etme kabiliyetini test etme şansı sağlayacağını kaydetti.

"AMACIMIZ HER YÖNDEN GELEN TEHDİTLERE KARŞI HAZIR OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK"

NATO'nun askeri hareketlerine ilişkin şeffaf bir tutum takınma konusunda kararlı olduğunu söyleyen Foggo, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve NATO-Rusya Konseyinin tatbikat hakkında bilgilendirildiğini duyurdu. Foggo, "NATO bir savunma ittifakıdır. Kavga arayışı içinde değiliz ancak savunma ve caydırıcılık konusunda da son derece kararlıyız. Bu tatbikatın amacı da savunma konusunda idman yapmak, caydırıcılığımızı ortaya koymak ve her an her yönden gelen tehditlere karşı hazır olduğumuzu göstermek." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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