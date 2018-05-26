NASA DUYURDU, İNSANOĞLU 46 YIL SONRA AY'A ÇIKACAK!
NASA, 46 yıl sonra yeniden Ay'a yeniden insanlı uzay aracı fırlatmaya hazırlandıklarını açıkladı.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD'nin uzay şirketleriyle ticari ortaklıklarını geliştirmek amacıyla Ay'a yeniden insanlı uzay aracı fırlatmaya hazırlandıklarını açıkladı.
ABD AY'A İNSANLI UZAY ARACI GÖNDERECEK
NASA, ABD'nin "Ay yüzeyinde varlığını sürdürülebilir" kılmak amacıyla 2019 yılından itibaren bir dizi robotik uzay misyonu gerçekleştirecek. Bir sonraki aşamada Ay'a insanlı uzay aracı gönderilecek.
TALİMATI TRUMP VERMİŞTİ
ABD, Ay'a en son 1972'de astronot göndermişti.
Geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump NASA'ya Ay'a insan gönderilmesi için talimat vermişti.
Perşembe günü NASA'nın yaptığı açıklamaya göre, astronotlar için Ay'ın yüzeyinde ABD'nin gelecek uzay keşifleri için gereken bilim ve teknoloji araçlarını kurmak temel amaç.
"NASA, AY ORTAMINI DAHA İYİ TANIYACAK"
Washington'da bulunan NASA'nın Bilim Görevleri Müdürlüğü'nün yöneticisi Dennis Andrucyk, yol haritalarını şöyle özetledi:
"Gelecekte Ay'a Ticari Taşıma Hizmetleri'nin (CLPS) görevleri için uzay araçlarının inebileceği alanlarla ilgili de bilimsel veriler sağlanacak. Böylece NASA da Ay ortamını daha iyi tanıyacak."
ELON MUSK AY TURİZMİ BAŞLATMAYI HAYAL EDİYOR
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, geçen yıl yaptığı açıklamada Ay'da sadece ayak izleri ve bayrak bırakmanın yeterli olmadığını söylemiş, "Astronotları yeniden Ay'a göndereceğiz" demişti.
SpaceX'in kurucusu ABD'li girişimci Elon Musk da bir süredir "Ay turizmini" başlatmak hayalini paylaşıyor.
Kaynak: haberinburada
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