NARGİLE KAFEDE SERGİLENEN ASLAN, EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
İstanbul'da sosyal medyada bir nargile kafede aslanın cam kafeste sergilendiği iddiaları üzerine ekipler harekete geçti. Kafeye gelen vatandaşlar ise aslanın görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştı.
İstanbul'da sosyal medyada bir nargile kafede aslanın cam kafeste sergilendiği iddiaları üzerine ekipler harekete geçti. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede hayvan rehabilitasyon merkezi olduğu ortaya çıkan mekanın gerekli izinlerinin olduğu öğrenildi.
ASLANIN CAM KAFESTEKİ GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI
Beykoz'da Polonezköy yolu üzerinde yer alan bir hayvan rehabilitasyon merkezinden vatandaşlar tarafından paylaşılan aslanın cam kafes içerisindeki görüntüsü kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Olayın ardından Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri ile belediye ekipleri inceleme yaptı.
İŞLETMENİN GEREKLİ RUHSATLARININ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Yapılan çalışmalar sonucu hayvan rehabilitasyon merkezi olarak kurulan merkezin gerekli ruhsatlarının olduğu tespit edildi. Aslan Khallessi'nin gezme alanının rehabilitasyon merkezinin hemen yanında bulunan kafeye kadar uzandığı görüldü. Kafenin içerisine gelen vatandaşların ise bu görüntüleri çekerek sosyal medyada paylaştığı öğrenildi.
Aslanın kafeste sergilenmesine sosyal medyadan gelen tepkiler:
Kaynak: haberinburada
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