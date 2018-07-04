Güneşlenen Kadını İkna Olmayınca Düğünleri Burunlarından Geldi
Ysk Başkanı Güven, Erdoğan'ın Mazbatasını Tbmm'ye Teslim Etti
Nargile Kafede Sergilenen Aslan, Ekipleri Harekete Geçirdi
Abd'li Senatörden Türkiye'ye Küstah Tehdit!
4 Gündür Aranan Yusuf'la İlgili Gelen Son Haber Ailesini Umutlandırdı
Ysk Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mazbatasını Teslim Ediyor
Süper Lig Fikstürünün Çekileceği Tarih Belli Oldu
Terör Örgütü Ypg, Münbiç'ten Çekiliyor Mu? Abd'den İlk Açıklama Geldi
Ysk Resmi Sonuçları Açıkladı! İşte Meclis'teki Milletvekili Dağılımı
İnsanlık Ayıbı! Denizdeki Cesedin Yanı Başında Yüzmeye Devam Ettiler
Erdoğan'ın Mazbatası Hazır! Üzerinde 11 İsmin İmzası Var
17 Yaşındaki Ecem'in Cinayetinde Korkunç Detaylar Ortaya Çıktı!
Ysk, Kesin Seçim Sonuçlarını Açıkladı
Mahalleli, 2 Çocuğu Taciz Eden Yaşlı Sapığı Sokak Ortasında Böyle Dövdü
Guti Hernandez, Beşiktaş'ı Resmen Açıkladı!
Çocuk İstismarı Yorumu Bergüzar'ı Çileden Çıkardı
Türkiye'de De Mağazası Bulunan Alman Teknoloji Devi, Teknosa'yı Alıyor
Real Madrid'den Resmi Kylian Mbappe Açıklaması!
Erdoğan, Adı Yardımcılığı İçin Geçen İsimle Bir Araya Geldi!
Montla Gelip, Etrafa Para Saçan Turisti Polis Böyle Durdurdu

Nargile kafede sergilenen aslan, ekipleri harekete geçirdi

NARGİLE KAFEDE SERGİLENEN ASLAN, EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

İstanbul'da sosyal medyada bir nargile kafede aslanın cam kafeste sergilendiği iddiaları üzerine ekipler harekete geçti. Kafeye gelen vatandaşlar ise aslanın görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştı.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 20:20
Puan Ver : Nargile Kafede Sergilenen Aslan, Ekipleri Harekete Geçirdi(9/10)5

İstanbul'da sosyal medyada bir nargile kafede aslanın cam kafeste sergilendiği iddiaları üzerine ekipler harekete geçti. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede hayvan rehabilitasyon merkezi olduğu ortaya çıkan mekanın gerekli izinlerinin olduğu öğrenildi.

ASLANIN CAM KAFESTEKİ GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Beykoz'da Polonezköy yolu üzerinde yer alan bir hayvan rehabilitasyon merkezinden vatandaşlar tarafından paylaşılan aslanın cam kafes içerisindeki görüntüsü kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Olayın ardından Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri ile belediye ekipleri inceleme yaptı.

İŞLETMENİN GEREKLİ RUHSATLARININ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucu hayvan rehabilitasyon merkezi olarak kurulan merkezin gerekli ruhsatlarının olduğu tespit edildi. Aslan Khallessi'nin gezme alanının rehabilitasyon merkezinin hemen yanında bulunan kafeye kadar uzandığı görüldü. Kafenin içerisine gelen vatandaşların ise bu görüntüleri çekerek sosyal medyada paylaştığı öğrenildi.

Aslanın kafeste sergilenmesine sosyal medyadan gelen tepkiler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Nargile  Kafede  Sergilenen  Aslan  Ekipleri  Harekete  Geçirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER