NAPOLİ, 25 YAŞINDAKİ İTALYAN FUTBOLCU VERDİ'Yİ KADROSUNA KATTI
İtalyan devi Napoli, Bologna'da forma giyen 25 yaşındaki Simone Verdi'yi 5 yıllığına renklerine bağladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, İtalyan futbolcu Simone Verdi ile 5 yıllığına anlaştı.
NAPOLİ, VERDI İÇİN 25 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Napoli Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada futbolcu için ödenecek bonservis bedeliyle ilgili bir bilgi paylaşılmazken, İtalya basını, Bologna'ya 25 milyon avro ödeneceğini öne sürdü.
Milan'ın altyapısından yetişen Verdi, son olarak Bologna'da oynadı. İtalyan futbolcu geçen sezon Bologna formasıyla Serie A'da 34 maça çıkıp 10 gol kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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