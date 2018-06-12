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Napoli, 25 Yaşındaki İtalyan Futbolcu Verdi'yi Kadrosuna Kattı
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Napoli, 25 Yaşındaki İtalyan Futbolcu Verdi'yi Kadrosuna Kattı

NAPOLİ, 25 YAŞINDAKİ İTALYAN FUTBOLCU VERDİ'Yİ KADROSUNA KATTI

İtalyan devi Napoli, Bologna'da forma giyen 25 yaşındaki Simone Verdi'yi 5 yıllığına renklerine bağladı.

Tarih : 12 Haziran 2018, 00:30
Puan Ver : Napoli, 25 Yaşındaki İtalyan Futbolcu Verdi'yi Kadrosuna Kattı(8/10)4

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, İtalyan futbolcu Simone Verdi ile 5 yıllığına anlaştı.

NAPOLİ, VERDI İÇİN 25 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Napoli Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada futbolcu için ödenecek bonservis bedeliyle ilgili bir bilgi paylaşılmazken, İtalya basını, Bologna'ya 25 milyon avro ödeneceğini öne sürdü.

Milan'ın altyapısından yetişen Verdi, son olarak Bologna'da oynadı. İtalyan futbolcu geçen sezon Bologna formasıyla Serie A'da 34 maça çıkıp 10 gol kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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