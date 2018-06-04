NAGEHAN ALÇI, KÖŞESİNDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DİPLOMASINI PAYLAŞTI
Köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasını paylaşan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Dindarları ve muhafazakarları aşağılama dürtüsü Muharrem İnce'ye kaybettirecek" dedi.
Muharrem İnce'nin miting meydanlarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diplomanı göster' çağrısı ile yeniden alevlenen 'diploma' tartışması sürerken Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'dan sürpriz bir hamle geldi.
Bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasını köşesinden paylaşan Nagehan Alçı, "Dindarlara ve muhafazakârlara 'Cahil' diyerek aşağılama dürtüsünün Muharrem İnce'ye oy kaybettireceğini düşünüyorum" dedi.
İşte Negehan Alçı'nın yazısındaki ilgili kısım;
Muharrem İnce'nin meydanlarda devamlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasını sorması ile ilgili yorumlarımı cuma günü yazmıştım. Bu tartışma arka planda Erdoğan'a ve onun nezdinde dindarlara ve muhafazakârlara "Cahil" diyerek aşağılama dürtüsünü barındırıyor. Ben bunun İnce'ye oy kaybettireceğini düşünüyorum. Belki CHP tabanının bir kısmının hoşuna gidebilir, onları tatmin edebilir ama öte yandan muhafazakâr kesimden oyların daha sıkı bir şekilde Erdoğan'da konsolide olmasını sağlar.
"REKTÖRÜN AÇIKLAMASINI HATIRLATAYIM"
Bu tartışma esasen 2014-2016 yılları arasında da yapılmış, o süreçte Erdoğan'ın diploması kamuoyu ile paylaşılmış ve Marmara Üniversitesi Rektörü konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Madem Sayın İnce bunu ya bilmiyor ya da hatırlamak istemiyor, ben bir kez daha buradan o günlerde paylaşılan diplomayı ve rektörün açıklamasını hatırlatayım.
"ERDOĞAN'IN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN İFTİRA ATTILAR"
2014'te, 17-25 Aralık sürecinin akabinde yapılan 30 Mart seçimleri FETÖ için büyük bir şaşkınlık ve hezimet olmuştu. AK Parti'nin aldığı galibiyetin ardından fısıltı gazetesiyle bu kez de Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığının önünü kesmek için bu iftirayı ortaya attılar. Maalesef siyaset de buna alet oldu. İlk dillendirenlerden biri, şimdi İYİ Parti sıralarında siyaset yapan Yusuf Halaçoğlu idi.
REKTÖR NE DEMİŞTİ?
Halaçoğlu "Erdoğan 3 yıllık fakülte mezunu" deyince Marmara Üniversitesi'nin o dönemki rektörü Prof. Dr. Zafer Gül yazılı bir açıklama yapmış ve şunları söylemişti: "Sayın Başbakan'ımız, TC İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ticari Bilimler Fakültesi'nden 1980- 81 öğretim yılı şubat döneminde mezun olmuştur. Kendisine isteği üzerine 3 Nisan 1981 tarihinde geçici mezuniyet belgesi verilmiştir. Marmara Üniversitesi kurulmadan önce Sultanahmet'teki İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı olarak Aksaray'da 4 yıllık İktisadi ve Ticari Bilimler Yüksekokulu vardı. Daha sonra burası Ticari Bilimler Fakültesi oldu. 1983'te Marmara Üniversitesi mevcut İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile bağlı fakülte ve yüksek okullar bünyesi üzerine kuruldu. Kurucu rektörümüz de Prof. Dr. Orhan Oğuz'dur. Dolayısıyla Sayın Yusuf Halaçoğlu'nun kamuoyuna açıkladığı bilgiler doğru değildir."
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Kaynak: haberinburada
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