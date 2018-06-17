NAGATOMO'NUN GALATASARAY GÖRÜŞMELERİNDEN HABERİ YOK
Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Nagatomo, "Önce Galatasaray'ın Inter ile anlaştığını görüyorum, sonra da anlaşmadığını görüyorum. Yaşanan her şey benim için yeni bir haber gibi." dedi.
Galatasaray'ın devre arasında kiraladığı ve bonservisini almak istediği Yuto Nagatomo'dan transfer açıklaması geldi.
"GÖRÜŞMELERDE YOKUM"
Çıkan transfer haberlerine yanıt veren Japon futbolcu, "Önce Galatasaray'ın Inter ile anlaştığını görüyorum, sonra da anlaşmadığını görüyorum. Yaşanan her şey benim için yeni bir haber gibi. Ben görüşmelerde yokum, bu Galatasaray'ı ilgilendiren bir konu." dedi.
"ŞU AN DÜNYA KUPASINI DÜŞÜNÜYORUM"
Yuto Nagatomo sözlerini "Ben şu anda Dünya Kupası'nı düşünüyorum. Önemli olan Dünya Kupası" ifadeleriyle tamamladı.
Kaynak: haberinburada
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