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Nagatomo'nun Galatasaray Görüşmelerinden Haberi Yok

Nagatomo'nun Galatasaray görüşmelerinden haberi yok

NAGATOMO'NUN GALATASARAY GÖRÜŞMELERİNDEN HABERİ YOK

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Nagatomo, "Önce Galatasaray'ın Inter ile anlaştığını görüyorum, sonra da anlaşmadığını görüyorum. Yaşanan her şey benim için yeni bir haber gibi." dedi.

Tarih : 17 Haziran 2018, 10:30
Puan Ver : Nagatomo'nun Galatasaray Görüşmelerinden Haberi Yok(7/10)3

Galatasaray'ın devre arasında kiraladığı ve bonservisini almak istediği Yuto Nagatomo'dan transfer açıklaması geldi.

"GÖRÜŞMELERDE YOKUM"

Çıkan transfer haberlerine yanıt veren Japon futbolcu, "Önce Galatasaray'ın Inter ile anlaştığını görüyorum, sonra da anlaşmadığını görüyorum. Yaşanan her şey benim için yeni bir haber gibi. Ben görüşmelerde yokum, bu Galatasaray'ı ilgilendiren bir konu." dedi.

"ŞU AN DÜNYA KUPASINI DÜŞÜNÜYORUM"

Yuto Nagatomo sözlerini "Ben şu anda Dünya Kupası'nı düşünüyorum. Önemli olan Dünya Kupası" ifadeleriyle tamamladı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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