Terör Örgütü Pkk, Mevlüt Bengi Cinayetini Üstlendi
Dünya Kupasında Tarihi Maç! Tam 7 Gol Oldu
Nagatomo'dan Galatasaray Taraftarına Mesaj
Küçük Eylül'ün Cenazesine Katılan Vatandaşlar Katil Zanlısı İçin İdam İstedi
Genç Kız, Üniversite Sınavına Giderken Canından Oldu
Fenerbahçeli Yetkililer, Yerry Mina İçin Rusya'ya Gitti
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle Oldu
İstanbul'da 1 Milyon Liralık Gümüş Takı Çalan Hırsızlar Yakalandı
Galatasaray'ın İstediği Trezeguet, Transfer Olacağı Takımı Duyurdu
Son Dakika! Küçük Eylül Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
2018 Yks Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Yks Soru Ve Cevapları Ne Zaman Açıklanacak?
Müzisyen Metin Kor'un Cesedi Çıplak Halde Bulundu
Chp Palu İlçe Başkanı, Evinde Ölü Bulundu
Batuhan Karadeniz'in Yeni Takımı Belli Oldu
Diyarbakır Bugün Adeta Kavruldu, Termometre 51 Dereceyi Gördü
Sıcaklığın 40 Dereceyi Bulduğu Hakkari Çukurca'da Hayat Durdu
Dünya Kupası Son 16 Turunda Fransa İle Arjantin Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu
Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Eljif Elmas, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun Gözdesi Olacak
Türk Asıllı Alman Futbolcu Serdar Taşçı, Spartak Moskova'dan Ayrıldı
Hayallerini 1 Dakikayla Kaçıran Öğrenci Gözyaşlarına Boğuldu

Nagatomo'dan Galatasaray taraftarına mesaj

NAGATOMO'DAN GALATASARAY TARAFTARINA MESAJ

Galatasaray'ın İtalya ekibi Inter'den bonservisini aldığı ve 2 yıllık yeni mukavele yaptığı Yuto Nagatomo, "Sizlerle yeniden buluşmak için günleri sayıyorum." dedi.

Tarih : 30 Haziran 2018, 19:00
Puan Ver : Nagatomo'dan Galatasaray Taraftarına Mesaj(9/10)5

Galatasaray'ın İtalya ekibi Inter'den bonservisini aldığı ve 2 yıllık yeni mukavele yaptığı Yuto Nagatomo, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Geride kalan sezonun devre arasında kiralık olarak Galatasaray'ın kadrosuna katılan ve sergilediği performansla beğeni kazanan Nagatomo, yeni sözleşme imzalamasının ardından kısa bir açıklamada bulundu.

"SİZLERLE YENİDEN BULUŞMAK İÇİN GÜNLERİ SAYIYORUM"

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında Japon oyuncu, "Geldiğim günden beri bana kucak açan tüm Galatasaray ailesine verdikleri eşsiz destek için teşekkür ederim. Bundan sonra yeni bir sayfada tekrar beraberiz. Çok mutluyum. Sizlerle yeniden buluşmak için günleri sayıyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, transferi için kulübü Inter'e 2,5 milyon avro verdiği Nagatomo'yla, her bir sezon için 2 milyon avro karşılığı 2 yıllık mukavele imzalamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Nagatomo  Dan  Galatasaray  Taraftarına  Mesaj    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER