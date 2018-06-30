NAGATOMO'DAN GALATASARAY TARAFTARINA MESAJ
Galatasaray'ın İtalya ekibi Inter'den bonservisini aldığı ve 2 yıllık yeni mukavele yaptığı Yuto Nagatomo, "Sizlerle yeniden buluşmak için günleri sayıyorum." dedi.
Galatasaray'ın İtalya ekibi Inter'den bonservisini aldığı ve 2 yıllık yeni mukavele yaptığı Yuto Nagatomo, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.
Geride kalan sezonun devre arasında kiralık olarak Galatasaray'ın kadrosuna katılan ve sergilediği performansla beğeni kazanan Nagatomo, yeni sözleşme imzalamasının ardından kısa bir açıklamada bulundu.
"SİZLERLE YENİDEN BULUŞMAK İÇİN GÜNLERİ SAYIYORUM"
Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında Japon oyuncu, "Geldiğim günden beri bana kucak açan tüm Galatasaray ailesine verdikleri eşsiz destek için teşekkür ederim. Bundan sonra yeni bir sayfada tekrar beraberiz. Çok mutluyum. Sizlerle yeniden buluşmak için günleri sayıyorum." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı ekip, transferi için kulübü Inter'e 2,5 milyon avro verdiği Nagatomo'yla, her bir sezon için 2 milyon avro karşılığı 2 yıllık mukavele imzalamıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle Oldu
- Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım
- Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Moskova'da Alarm, Havalimanının Bir Bölümü Kordona Alındı
- Evini Kiraya Verdi, Döndüğünde Gördüğü Manzara Karşısında Ağzı Açık Kaldı
- 2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor
- Çin'de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
- Kanada'da 24 Eşi Ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar