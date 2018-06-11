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Nadal'ın Fransa Açık Finalinde Taktığı Saatin Değeri 750 Bin Euro
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Nadal'ın Fransa Açık Finalinde Taktığı Saatin Değeri 750 Bin Euro

NADAL'IN FRANSA AÇIK FİNALİNDE TAKTIĞI SAATİN DEĞERİ 750 BİN EURO

Fransa Açıkta 11. kez şampiyonluğa ulaşan Rafael Nadal'ın final maçında taktığı saatin değerinin 750 bin euro olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 11 Haziran 2018, 21:30
Puan Ver : Nadal'ın Fransa Açık Finalinde Taktığı Saatin Değeri 750 Bin Euro(10/10)6

Pazar günü 11. Fransa Açık turnuvası şampiyonluğunu kazanan İspanyol tenisçi Rafael Nadal'ın final maçında taktığı saatin değerinin 750 bin euro olduğu ortaya çıktı.

Sadece elli adet üretilen ve ırkına saygısını göstermek için sarı-kırmızı saat giyen tenisçi 2010 yılında 500,000 2013 yılında 690.000 değerinde saat giymişti.

"SAATİ SAĞ KOLUMA TAKMAK ZAMAN ALDI"

Wall Street Journal'e konuşan Nadal, solak olmasına rağmen saatini sağ eline taktığını ve buna alışmak kendisi için zaman aldığını ama artık saatlere alıştığını ve artık hissetmediğini söyledi.

Nadal, iki saatini çaldırdı. Bir tanesini sonra bulunup geri alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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