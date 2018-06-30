MÜZİSYEN METİN KOR'UN CESEDİ ÇIPLAK HALDE BULUNDU
Uzun süredir kendisinden haber alınamayan müzisyen Metin Kor'an acı haber geldi. 8 metre yüksekteki kayalıkların dibinde cesedi bulunan Kor'un çıplak olması dikkat çekti.
Antalya'da kaybolan müzisyen Metin Kor'un, cesedi kaybolduğu bölgeye yaklaşık 1 km uzaklıkta bulunan Subaşı Yaylasında bir kayanın dibinde bulundu. Kor'un 8 metre yüksekteki kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.
8 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU
İstanbul'dan 20 Haziran'da geldiği Kaş'ta bir gün konaklayan, daha sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine giderek çadır kuran ve Metin Kor'dan bir daha haber alınamadı.
CESEDİ ÇIPLAKTI
Kor'un bulunması için bölgede yapılan çalışmaların 7'nci gününde, kamp alanına yakın Subaşı Yaylası'nda AFAD ekipleri tarafından üzeri çıplak bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Metin Kor'a ait olduğu kesinleşti.
KAYANIN DİBİNDE BULUNDU
Kor'un bir kayanın dibinde bulunduğu ve 8 metre yüksekteki kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Kaynak: haberinburada
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