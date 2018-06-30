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Müzisyen Metin Kor'un Cesedi Çıplak Halde Bulundu

MÜZİSYEN METİN KOR'UN CESEDİ ÇIPLAK HALDE BULUNDU

Uzun süredir kendisinden haber alınamayan müzisyen Metin Kor'an acı haber geldi. 8 metre yüksekteki kayalıkların dibinde cesedi bulunan Kor'un çıplak olması dikkat çekti.

Tarih : 30 Haziran 2018, 17:30
Puan Ver : Müzisyen Metin Kor'un Cesedi Çıplak Halde Bulundu(5/10)1

Antalya'da kaybolan müzisyen Metin Kor'un, cesedi kaybolduğu bölgeye yaklaşık 1 km uzaklıkta bulunan Subaşı Yaylasında bir kayanın dibinde bulundu. Kor'un 8 metre yüksekteki kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

8 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

İstanbul'dan 20 Haziran'da geldiği Kaş'ta bir gün konaklayan, daha sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine giderek çadır kuran ve Metin Kor'dan bir daha haber alınamadı.

CESEDİ ÇIPLAKTI

Kor'un bulunması için bölgede yapılan çalışmaların 7'nci gününde, kamp alanına yakın Subaşı Yaylası'nda AFAD ekipleri tarafından üzeri çıplak bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Metin Kor'a ait olduğu kesinleşti.

KAYANIN DİBİNDE BULUNDU

Kor'un bir kayanın dibinde bulunduğu ve 8 metre yüksekteki kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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