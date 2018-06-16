MÜZİK DÜNYASINI SARSAN İDDİA! KATY PERRY TECAVÜZE UĞRADI
Yapımcısı Dr. Luke için tacavüzden dava açan Kesha'nın 2016 yılında Lady Gaga'ya attığı mesajda, ünlü prodüktörün Katy Perry'ye tecavüz ettiğini yazdığı ortaya çıktı.
ABD'li şarkıcı Kesha, eski yapımcısı Dr. Luke'u (gerçek adıyla Lukas Gottwald), kendisine rızası dışında uyuşturucu vermek, cinsel tacizde bulunmak ve tecavüz etmekle suçlayarakdava açmıştı. 2014'te mahkemeye taşınan olayın duruşması geçtiğimiz ay görüldü. Mahkemeye sunulan belgeler arasında Kesha tarafından 2016 yılında Lady Gaga'ya atılan mesajda, Dr. Luke'un Katy Perry'ye tecavüz ettiğini belirttiğine dair bir tutanak yer aldı.Kesha
KATY PERRY'YE TECAVÜZ ETTİ
Yapımcının mahkemeye sunduğu dökümanda şunlar yazıyordu: "26 Şubat 2016 tarihinde Kesha, Lady Gaga'ya attığı mesajda, Gottwald'ın ona tecavüz ettiğine dair gerçek olmayan iddiasını sürdürmüştür. Bu mesajda, Gottwald'ın Katy Perry'ye de tecavüz ettiğini belirterek sahte ithamlarını büyütmüştür." Katy Perry ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.Dr. Luke Katy Perry
Kaynak: haberinburada
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