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Müzedeki 10 Bin Yıllık Taş Mühürle, 6 Bin Yıllık Hayvan Figürü Buhar Oldu
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Müzedeki 10 Bin Yıllık Taş Mühürle, 6 Bin Yıllık Hayvan Figürü Buhar Oldu

MÜZEDEKİ 10 BİN YILLIK TAŞ MÜHÜRLE, 6 BİN YILLIK HAYVAN FİGÜRÜ BUHAR OLDU

Skandal olay Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'nde devir-teslim sayımı sırasında ortaya çıktı. Müzenin denetimindeki 10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür ile 6 bin yıllık Eski Tunç Çağı dönemine ait bir adet hayvan figürünün kaybolduğu ortaya çıktı.

Tarih : 05 Haziran 2018, 10:30
Puan Ver : Müzedeki 10 Bin Yıllık Taş Mühürle, 6 Bin Yıllık Hayvan Figürü Buhar Oldu(5/10)1

Şanlıurfa Müze Müdürlüğü denetiminde bulunan 10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür ile 6 bin yıllık Eski Tunç Çağı dönemine ait bir adet hayvan figürünün kaybolduğu ortaya çıktı. Tarihi eserlerin ne zaman kaybolduğu araştırılırken, olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı.

SKANDAL OLAY DEVİR-TESLİM SIRASINDA FARK EDİLDİ

Şanlıurfa Müze Müdürlüğü denetiminde bulunan 10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür ile 6 bin yıllık Eski Tunç Çağı dönemine ait hayvan figürünün kaybolduğu ortaya çıktı. Çok önemli 2 eserin kaybolduğu, müzedeki sayım ve devir teslimi sırasında tespit edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, 2000 yılındaki kazılarda ortaya çıkarılan mühür ile 1982'de bulunan hayvan figürünün yurtdışına çıkışının önlenmesi için sınır güvenlik birimlerini resmi yazıyla uyarırken, müzeler ve müzayede salonlarına da bilgi verildi. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre eserlerin ne zaman ve nasıl kaybolduğu araştırılırken, olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı.

10 BİN YILLIK TARİHİ MÜHÜR KAYBOLDU

10 bin yıllık eser, bölgede yapılan kazılar sırasında 2000 yılında bulundu. Neolitik Çağ dönemine (MÖ 8 bin-5 bin) ait, geçmişi 10 bin yıl öncesine uzanan tarihi eser. 2 cm boyutunda, açık sarı renkli, yuvarlak formlu. Askı yeri ip delikli, ön yüzeyinde belirgin çapraz çizgilerin arası daha ince paralel çizgilerle doldurulmuş.

PİŞMİŞ TOPRAK HAYVAN FİGÜRÜ ESKİ TUNÇ ÇAĞI DÖNEMİNE AİTTİ

Eser, 1982 yılında bölgedeki kazılar sırasında bulundu. Eski Tunç Çağı dönemine ait eser 3.9 cm yükseklikte ve 3.1 cm genişlikte. Pişmiş toprak şeritler bir bir çekirdek gövdeye sarılarak stilize köpek şekli verilmiş.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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