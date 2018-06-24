Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, Fox Haber'in seçim programını sunan Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya Twitter'dan "Naber?" yazarak tepki gösterdi.

Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'yı etiketleyip "Naber?" diyerek tepki gösterdi.

BEŞTEPE'DEN FOX TV'YE TEPKİ GELDİ

Erdoğan'ın aldığı yüksek oy oranı sonrası, Beştepe'den Fox Tv'ye tepki geldi. Geçmiş seçimlerde en çok izlenen seçim programlarından birini yapan Fox Tv'de bu gece de Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya seçim programının sunucularıydı.

VARANK'TAN PORTAKAL VE KÜÇÜKKAYA'YA: NABER?

Mustafa Varank sosyal medya hesabından Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'yı etiketleyerek 'Naber?' yazdı. İsmail Küçükkaya ise "Hayırlı uğurlu olsun memleketimize" mesajını paylaştı.

Kaynak: haberinburada