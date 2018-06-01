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Mustafa Reşit Akçay'ın yeni takımı belli oldu

MUSTAFA REŞİT AKÇAY'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığına el sıkıştı.

Tarih : 01 Haziran 2018, 16:00
Puan Ver : Mustafa Reşit Akçay'ın Yeni Takımı Belli Oldu(10/10)6

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulunda, "Eski teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllık bir dönem için anlaştık. Yeni dönemde takımın başında olacak." dedi.

"SERDAR GÜRLER İÇİN BONSERVİS BEDELİ BELİRLEMEDİK"

Takımdaki bazı futbolcularla ilgili transfer dedikodularına ilişkin de konuşan Yurtgüven, "Sözleşmesi devam eden futbolcularımızı bırakmayacağız. Basında transferi söz konusu olan futbolcularla ilgili bonservis bedeli belirlemedik. Mevcut kadromuzu koruyacağız. Serdar Gürler veya başka bir isimle ilgili bize gelen herhangi bir resmi teklif yok. Zaten satmayacağımız bir futbolcu için bonservis bedeli de belirlemedik." diye konuştu.

Teknik direktör Akçay, 2015-2016 sezonunda Osmanlıspor'u Süper Lig'de 5. yaparak 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini sağlamıştı. Başkent ekibi, söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kalmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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