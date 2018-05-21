MUSTAFA DESTİCİ, AK PARTİ'DEN ADAY OLDU!
AK Parti'nin milletvekili aday listesi açıklandı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti'den Ankara 2. bölge milletvekili adayı oldu.
AK Parti'nin milletvekili aday listesi açıklandı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici AK Parti Ankara'dan milletvekili adayı oldu.
MUSTAFA DESTİCİ, AK PARTİ'DEN ADAY OLDU
AK Parti'nin, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan aday listesi YSK'ye sunuldu.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 24 Haziran'da yapılan Genel Seçimler için AK Parti listesinden aday oldu.
ANKARA'DA BİRİNCİ SIRADA YER ALDI
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici 24 Haziran'da yapılan Genel Seçimler için AK Parti listesinde yer aldı. Destici, Ankara birinci sıradan milletvekili adayı oldu.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ak Parti Listesi Kesinleşti! İşte Dikkat Çeken Aday Profilleri
- Ak Parti'li Burhan Kuzu Liste Dışında Kaldı!
- İşte Ak Parti'de Liste Dışı Kalan Emektar İsimler!
- Aday Adayı Olan Tatlıses'in Durumu Da Netleşti
- Ak Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Aday Listesi! Ak Parti İstanbul Milletvekili Adayları Kim Oldu?
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Amerika'da Katliam Yaparak 10 Kişiyi Öldüren Saldırgan Halk Oyunu Oynamış
- Uruguay'da Erik Dalı Coşkusu! Sosyal Medya Yıkıldı
- Barzani Yeniden Sahaya İniyor! Hükümet İçin Düğmeye Bastı
- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Hastaneye Kaldırıldı
- Polisin Açtığı Ateş 2 Yaşındaki Çocuğu Öldürdü, Ülke İkiye Bölündü
Bu Haberle İlgili Yorumlar