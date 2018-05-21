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Mustafa Destici, AK Parti'den aday oldu!

MUSTAFA DESTİCİ, AK PARTİ'DEN ADAY OLDU!

AK Parti'nin milletvekili aday listesi açıklandı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti'den Ankara 2. bölge milletvekili adayı oldu.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 19:40
Puan Ver : Mustafa Destici, Ak Parti'den Aday Oldu!(7/10)3

AK Parti'nin milletvekili aday listesi açıklandı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici AK Parti Ankara'dan milletvekili adayı oldu.

MUSTAFA DESTİCİ, AK PARTİ'DEN ADAY OLDU

AK Parti'nin, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan aday listesi YSK'ye sunuldu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 24 Haziran'da yapılan Genel Seçimler için AK Parti listesinden aday oldu.

ANKARA'DA BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici 24 Haziran'da yapılan Genel Seçimler için AK Parti listesinde yer aldı. Destici, Ankara birinci sıradan milletvekili adayı oldu.

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Kaynak: haberinburada



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