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Mustafa Cengiz transferi canlı yayında açıkladı

MUSTAFA CENGİZ TRANSFERİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz TRT Radyo Haber'de konuştu. Cengiz, "Cavanda'yı satıyoruz. Taraftar nasıl Galatasaray'ın başarısını düşünüyorsa, biz 1 kuruşunu düşünüyoruz." dedi.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 21:30
Puan Ver : Mustafa Cengiz Transferi Canlı Yayında Açıkladı(5/10)1

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Radyo Haber'de konuştu ve merak edilen bir çok konuya açıklık getirdi.

İŞTE MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMASI

Ryan Donk iyi niyetiyle, kalitesiyle niyetini bizden yana koydu

Galatasaray Şampiyonlar Ligine resmi katılım belgesini 12 Haziran'da almıştır

Kimse merak etmesin transferlerimiz gerçekleşecek. Cavanda'yı da satıyoruz. Taraftar nasıl Galatasaray'ın başarısını düşünüyorsa, biz 1 kuruşunu düşünüyoruz. Biz aptal değiliz. Elimizden geleni yapıyoruz

Oktay Mahmuti bugün bize ayrıldığını bildirdi. Hayırlı olsun diyoruz. Biz yolumuza bakacağız

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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