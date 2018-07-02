MUSTAFA CENGİZ TRANSFERİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz TRT Radyo Haber'de konuştu. Cengiz, "Cavanda'yı satıyoruz. Taraftar nasıl Galatasaray'ın başarısını düşünüyorsa, biz 1 kuruşunu düşünüyoruz." dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Radyo Haber'de konuştu ve merak edilen bir çok konuya açıklık getirdi.
İŞTE MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMASI
Ryan Donk iyi niyetiyle, kalitesiyle niyetini bizden yana koydu
Galatasaray Şampiyonlar Ligine resmi katılım belgesini 12 Haziran'da almıştır
Kimse merak etmesin transferlerimiz gerçekleşecek. Cavanda'yı da satıyoruz. Taraftar nasıl Galatasaray'ın başarısını düşünüyorsa, biz 1 kuruşunu düşünüyoruz. Biz aptal değiliz. Elimizden geleni yapıyoruz
Oktay Mahmuti bugün bize ayrıldığını bildirdi. Hayırlı olsun diyoruz. Biz yolumuza bakacağız
Kaynak: haberinburada
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