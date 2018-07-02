Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz TRT Radyo Haber'de konuştu. Cengiz, "Cavanda'yı satıyoruz. Taraftar nasıl Galatasaray'ın başarısını düşünüyorsa, biz 1 kuruşunu düşünüyoruz." dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Radyo Haber'de konuştu ve merak edilen bir çok konuya açıklık getirdi.

İŞTE MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMASI

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Kimse merak etmesin transferlerimiz gerçekleşecek. Cavanda'yı da satıyoruz. Taraftar nasıl Galatasaray'ın başarısını düşünüyorsa, biz 1 kuruşunu düşünüyoruz. Biz aptal değiliz. Elimizden geleni yapıyoruz

Oktay Mahmuti bugün bize ayrıldığını bildirdi. Hayırlı olsun diyoruz. Biz yolumuza bakacağız

Kaynak: haberinburada