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Mustafa Cengiz, Galatasaray Taraftarına Teşekkür Etti
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Mustafa Cengiz, Galatasaray Taraftarına Teşekkür Etti

MUSTAFA CENGİZ, GALATASARAY TARAFTARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "GreyWeekend" adı altında düzenlenen alışveriş organizasyonuna gösterilen ilgi nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Tarih : 04 Haziran 2018, 17:20
Puan Ver : Mustafa Cengiz, Galatasaray Taraftarına Teşekkür Etti(10/10)6

Mustafa Cengiz, "GreyWeekend" adı altında düzenlenen alışveriş organizasyonuna gösterilen ilgi nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Kulübün internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımlayan Mustafa Cengiz, GSStore mağazalarında yaşanan yoğunluk ve yüksek satış rakamlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"DÜNYANIN VE BÜYÜK TARAFTARINI SAYGI VE SEVGİYLE SELAMLIYORUM"

Cengiz, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mağazalara koşun, diye verilen bir işareti, kıvılcıma, giderek ateş topuna dönüştüren, dünyada görülmedik bir sahiplenme ile mağazalara, sokaklara, Galatasaray'ına mali destek için dökülen, 3 günde, YellowFriday organizasyonunda olduğu gibi stokların büyük kısmını eriten, günlük bazda değerlendirildiğinde, dünya spor kulüpleri mağaza satış rakamlarını geçen, tüm spor kulüplerine örnek olan, dünyanın en büyük taraftarını saygı ve sevgi ile selamlayarak teşekkür ediyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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