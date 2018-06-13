Muş'ta sağanak yağışın neden olduğu sel felaketinde biri zihinsel engelli, 2 çocuk hayatını kaybetti.

Muş'un Korkut ilçesinde meydana gelen sel felaketinde zihinsel engelli 1 genç ve 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

2 KİŞİ SEL SULARINA KAPILDI

Bugün dolu ve sağanak yağışın etkili olduğu Korkut ilçesine bağlı Balkır ve Mollababa köylerinde sel felaketleri meydana geldi. Yaşanan sel felaketinde ailesiyle birlikte Balkır köyü yaylasında olan zihinsel engelli 17 yaşındaki Ferhat Yayman ile Mollababa köyünde de 15 yaşındaki Osman Yener sel sularına kapıldı.

ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. AFAD ve köylülerin yaptığı arama çalışmalarında zihinsel engelli Ferhat Yayman'ın cesedi, düştüğü yerin 1 kilometre uzağında bulundu.

KAYIP ÇOCUĞUN DA CESEDİNE ULAŞILDI

Mollababa köyünde sel sularına kapılarak sürüklenen Osman Yener'in ise arama çalışmaları sonucunda cesedine ulaşıldı.

YOLLAR, ULAŞIMA KAPANDI

Bu arada sel felaketinden dolayı Muş-Ağrı kara yolunda çok sayıda menfez ve yolda tahribatların oluştuğu, ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.

Kaynak: haberinburada