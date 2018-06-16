MÜSLÜMAN KALECİ, BİRA MARKALI MAÇIN ADAMI ÖDÜLÜNÜ KABUL ETMEDİ
Dünya Kupasında oynanan Uruguay - Mısır maçı oyuncusu seçilen kaleci Mohamed El Shenawy, bira markasını taşıyan ödülü kabul etmedi.
2018 FIFA Dünya Kupası mücadelesi kapsamında dün Mısır, Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın da forma giydiği Uruguay ile karşı karşıya geldi.
Mısır Milli Takımı'nda Salah'ın yedek oturduğu mücadeleden Uruguay son dakikalarda bulduğu duran top golü ile 1-0 üstün ayrılan taraf oldu. Mücadele sonrasında kalesinde iyi bir görüntü çizen ancak son dakikalarda gelen gole engel olamayan Mohamed El Shenawy maçın oyuncusu seçildi.
ÖDÜLÜ KABUL ETMEDİ
Ancak Mısır kalecisi Mohamed El Shenawy mücadele sonrasında kendisine takdim edilen ödülü geri çevirdi.
Mısır-Uruguay maçında mücadelenin oyuncusu seçilen Mohamed El Shenawy, bira markasını taşıyan "Budweiser #ManoftheMatch" ödülünü kabul etmedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediciklerin Seçimlerde Kimi Destekleyecekleri Belli Oldu!
- Erdoğan: Hayvan Haklarıyla İlgili Yaptırım Tasarısını Yeni Dönemde Yürürlüğe Koyacağız
- Askerlere Yıllarca Bomba Atan Taliban Militanları, Bu Kez Çiçek Attı!
- Erdoğan'dan İnce'ye Köprü Cevabı: Bir Daha Ki Bayrama Hepsini Ücretsiz Yaparız
- 4 Yaşındaki Küçük Kız Bayramlaşmak İçin Gittiği Dedesinin Köyünde Kayboldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 31 Yıl Önce Yol Kenarında Bulunan Esrarengiz Cesedin Sırrı Çözüldü
- Sevgilisini Başka Biriyle Öpüşürken Yakalayan Gencin İntikamı Fena Oldu
- Kuantum Sayesinde Süper Güvenli Ve Hızlı İnternet Geliyor
- Sarhoş Alman Mutfakta Dengesini Kaybedince Tavanın Sapı Gözüne Saplandı
- Einstein'ın Seyahat Günlüklerindeki Irkçı İfadeler Gün Yüzüne Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar