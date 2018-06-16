2018 FIFA Dünya Kupası mücadelesi kapsamında dün Mısır, Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın da forma giydiği Uruguay ile karşı karşıya geldi.

Mısır Milli Takımı'nda Salah'ın yedek oturduğu mücadeleden Uruguay son dakikalarda bulduğu duran top golü ile 1-0 üstün ayrılan taraf oldu. Mücadele sonrasında kalesinde iyi bir görüntü çizen ancak son dakikalarda gelen gole engel olamayan Mohamed El Shenawy maçın oyuncusu seçildi.

ÖDÜLÜ KABUL ETMEDİ

Ancak Mısır kalecisi Mohamed El Shenawy mücadele sonrasında kendisine takdim edilen ödülü geri çevirdi.

Mısır-Uruguay maçında mücadelenin oyuncusu seçilen Mohamed El Shenawy, bira markasını taşıyan "Budweiser #ManoftheMatch" ödülünü kabul etmedi.

Kaynak: haberinburada